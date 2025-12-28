Stijn van de Bunt heeft opnieuw voor sensatie gezorgd op het OKT. Hij was ijzersterk op de 10.000 meters en hield grote schaatstoppers achter zich. De ervaren Jorrit Bergsma werd tweede.

Stijn van de Bunt blonk vrijdag al uit op de 5000 meter. Hij was de snelste op die afstand en is daarom al zeker van een plek op de Winterspelen. Op de 10.000 maakte hij opnieuw veel indruk. Onder luid gejuich reed hij de zevende tijd ooit in Thialf, net boven het Nederlands record van Patrick Roest. Van de Bunt reed 12:36.35.

Daarna moesten er nog een aantal toppers in actie komen. Zo reden Chris Huizinga en Marcel Bosker tegen elkaar. Zij konden niet aan de tijd van de 21-jarige komen. Bosker reed 12:45.98, Huizinga 12:50.83.

In de laatste rit was het de beurt aan Beau Snellink en Jorrit Bergsma. De 39-jarige routinier was nét iets sneller dan Bosker met zijn tijd van 12:45.52. Bergsma was na afloop erg opgelucht met de tweede plek.

Ticket Olympische Spelen

De 10.000 meter is een opvallende afstand op het OKT. De zege op het langste onderdeel geeft namelijk nog niet direct toegang tot de Winterspelen van Milaan. De eerste plek op de 10.000 meter staat op plek 10 van de matrix. In totaal mogen er negen mannen naar de Spelen. Maar Van de Bunt had na de vijf kilometer al een plek in de matrix op zak en hoefde zich dus geen zorgen meer te maken. De nummer twee van de 10.000 meter is de vijftiende plaats in de matrix. De bovenste plek in die matrix is voor de mass start en naar verwachting gaat die plek naar Bergsma.

