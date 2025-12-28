Op de derde dag van het OKT staan er twee uitersten op het programma. De vrouwen rijden in Thialf met de 500 meter de kortste afstand, terwijl de mannen aan de bak mogen op de 10.000 meter, de langste afstand. Volg hieronder live alle wedstrijden en ontwikkelingen van het olympisch kwalificatietoernooi.

Op de eerste twee dagen van het OKT zijn al de nodige tickets voor de Spelen verdeeld. Bij de vrouwen zijn Marijke Groenewoud, Femke Kok en Suzanne Schulting al zeker en bij de mannen hebben Jenning de Boo, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hun plekje al binnen. Een aantal grote namen zit echter nog in onzekerheid.

500 meter vrouwen

De zondag in Thialf wordt om 16.25 uur afgetrapt met de eerste 500 meter bij de vrouwen. Dat is een belangrijke afstand, want de winnares komt op de eerste plek van de matrix. De nummers twee en drie zijn niet zeker van deelname aan de Spelen, want zij komen op de elfde en twaalfde plek van de matrix.

'Zekerheidje' Femke Kok

Dat de KNSB inschat dat deze afstand de meest waarschijnlijke gouden medaille op de Spelen op gaat leveren, is natuurlijk niet gek. Femke Kok werd de afgelopen drie jaar wereldkampioene en zij is in Thialf dan ook de grote favoriete om de 500 meter te winnen. Ze kan ook nog eens zonder druk rijden, want door de winst op de 1000 meter is ze al zeker van deelname aan de Spelen. Kok rijdt op de eerste omloop in de laatste rit tegen Dione Voskamp.

Achter haar belooft het erg spannend te worden. Jutta Leerdam aast op revanche na haar val op de 1000 meter. Zij treft in de voorlaatste rit Anna Boersma, die tweede werd op de NK afstanden. Verder behoren ook Marrit Fledderus, Angel Daleman, Isabel Grevelt, Noami Verkerk en Suzanne Schulting tot de kanshebbers op een mooie notering.

Startlijst eerste 500 meter vrouwen

De vrouwen rijden allemaal twee keer 500 meter en de snelste tijd telt uiteindelijk. De tweede omloop begint om 19.18 uur en daarna kan de balans dus worden opgemaakt.

Aparte afstand voor de mannen

Tussen de twee 500 meters in hoeven de fans in Thialf zich niet te vervelen, want dan krijgen ze zes ritten van de 10.000 meter voorgeschoteld. Aan die afstand hangt wel een verhaal, want de winnaar is niet eens zeker van een plek op de Spelen. De nummer 1 komt op plek tien van de matrix en er mogen maar negen mannen naar Milaan.

De nummer 2 belandt zelfs op de laatste plek van de matrix en dat lijkt onvoldoende voor deelname. Alleen bij heel veel dubbelingen in de eerste negen plekken, komt de 10 kilometer in aanmerking.

Van de Bunt won vrijdag verrassend de 5000 meter en hij komt al in de derde rit in actie tegen Kars Jansman. De laatste twee ritten beloven nog veel vuurwerk. Chris Huizinga neemt het op tegen Marcel Bosker en Beau Snellink treft de 39-jarige Nederlands kampioen Jorrit Bergsma in de slotrit.

Startlijst 10.000 meter mannen

