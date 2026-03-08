Voor Marcel Bosker zit de WK allround er na zijn 1500 meter al op. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt spelen een bijrol in het klassement, waar alle ogen zijn gericht op Jordan Stolz en Sander Eitrem. De Amerikaan en de Noor dwongen elkaar tot het uiterste en gaan op de 10.000 meter uitmaken wie wereldkampioen wordt. Volg hier de slotafstand live.

De Amerikaan Stolz pakte zaterdag al een ruime voorsprong op de 500 meter. Met zijn tijd van 34.22 liet hij de concurrentie ver achter zich. Ook op de 5000 meter reed hij voor zijn doen (als sprinter) een goede rit. Daar klokte hij 6:19.66, waardoor hij bovenaan stond in het klassement. De 1500 meter won hij ook, maar niet met de verwachte overmacht. Eitrem bleef binnen een seconde, waardoor de afstand tussen de twee op de 10 kilometer 23,70 seconden is. Dat is te doen voor de Noor.

Zeer spannende 10 kilometer komt eraan

Stolz is een totale onbekende op de langste afstand en moet dus aan de bak om zijn wereldtitel te prolongeren. Eitrem is een specialist en kan gaan jagen op Stolz, ook nog in de laatste rit rechtstreeks tegen de Amerikaan. Hij moet 23,70 seconden goedmaken en Erben Wennemars denkt dat dat nét teveel is voor Stolz om te houden. Sowieso gaat er een diepe buiging volgen voor Stolz, op welke positie hij ook eindigt. Hij reed ook al de WK sprint en doet dus acht afstanden in twee dagen.

Nederlanders

De Nederlanders stelden teleur op de 1500 meter en konden geen posities meer winnen in het algemeen klassement. Marcel Bosker is door een speciale regel op de WK allround al klaar met zijn toernooi en mag de 10.000 meter niet rijden. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt wel, mede dankzij hun tijden op de 5000 meter van zaterdag. Maar het gaat vooral om Eitrem, Stolz en de strijd om het podium tussen Peder Kongshaug, Vladimir Semirunny en Metodej Jilek.

Regel voor slotafstand

Na de 1500 meter gebeurde er iets opmerkelijks op de WK allround. Voor de laatste afstand bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er nog maar acht deelnemers aan de start verschijnen. Daar heeft de ISU een speciale regel voor. Dat betekende voor de kansloze Bosker dus al einde verhaal na drie van de vier afstanden.

Nederlands kampioen

Van de Bunt en Huizinga kregen van de schaatsbond KNSB een ticket voor de WK allround, Bosker plaatste zich door de NK allround te winnen.