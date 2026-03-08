Joy Beune heeft er op de 1500 meter alles aan gedaan om de spanning in het klassement van de WK allround te houden. De Nederlandse, regerend wereldkampioene, pakte tijd terug op concurrenten Miho Takagi en Ragne Wiklund. Het zorgt voor een zinderend slot, waarin vijf vrouwen kans maken op de afsluitende 5000 meter. Volg hier de WK allround bij de vrouwen live.

Miho Takagi en Ragne Wiklund voerden na twee afstanden het klassement aan en doen dat na de 1500 meter op zondag nog steeds. De Japanse eindigde voor de Noorse en neemt de gelijke stand in haar voordeel over van Wiklund, maar achter de twee wordt het heel spannend. De Nederlandse vrouwen, onder leiding van Beune, deden goede zaken terug.

Spannend klassement

Beune moet 5,48 seconden goed maken op nummer 1 Takagi op de slotafstand en staat nu derde. Zij doet toch echt mee om de titel, maar moet wel een gaatje slaan, vooral op nummer twee Wiklund. Op de Noorse staat de wereldkampioene op de 5000 meter 4,2 seconden achter. Ook Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong staan nog binnen de tien seconden van de leiding en mogen nog hopen op het podium.

5000 meter

Na de 1500 meter gebeurt er iets opmerkelijks op de WK allround. Voor de laatste afstand bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er nog maar acht deelnemers aan de start verschijnen. Daar heeft de ISU een speciale regel voor. Uit de top-zestien van de totaalstand worden acht schaatsers geselecteerd die na drie afstanden de meeste punten hebben en die de beste tijden op de langste afstanden tot nu toe hebben gereden. Dit om een zo spannend mogelijke slotafstand te krijgen, die niet ellenlang duurt met veel te veel 'kansloze' deelnemers.

'Heel spannend'

Omdat de Nederlandse vrouwen binnen schootsafstand staan, mogen zij alledrie meedoen aan de 5000 meter. "Het wordt ongekend spannend in de strijd om de titel", zei NOS-analist Erben Wennemars na afloop van de 1500 meter. Ireen Wüst was het daarmee eens. "Beune kán de titel nog winnen, maar het wordt wel spannend. Zeker in de strijd met Wiklund."

Aanwijsplek

De drie Nederlandse schaatssters hoefden zich niet te kwalificeren voor dit wereldkampioenschap allround. De KNSB wees Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud een paar dagen voor de NK allround aan. Daardoor was er voor de winnares van dat Nederlands kampioenschap geen plek op de WK allround, want drie deelnemers per land is het maximum.