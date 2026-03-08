Merel Conijn heeft voor het eerst gereageerd op haar opvallende vertrek tijdens het NK allround. De olympisch zilveren medaillewinnares op de 5000 meter zorgde destijds voor verbazing toen ze plots niet meer aan de start verscheen van de 3000 meter. Volgens de schaatsster speelde haar fysieke toestand een belangrijke rol bij die beslissing.

Conijn stond dit weekend alweer op het ijs, nadat ze eerder voor opschudding had gezorgd tijdens het NK allround. In Groningen reed ze een marathon, mogelijk om het seizoen op een andere manier af te sluiten en het laatste beetje frustratie van zich af te schaatsen. "Ik wil het seizoen wel even anders afsluiten", vertelde ze tegenover de NOS. "En er is straks ook gewoon een mooi feestje hier. Dus het is leuk om het zo af te sluiten."

'Dat was uiteindelijk de echte overweging'

Tijdens het NK allround ontstond veel ophef toen Conijn na de 500 meter plots verdween. Daardoor moest Marijke Groenewoud de 3000 meter alleen rijden. Volgens Conijn speelde haar fysieke toestand een belangrijke rol in die beslissing.

"Ik had die ochtend mijn coaches aan de lijn en zei dat ik me niet helemaal fit voelde", legt ze uit. "Mijn coach zei: gewoon rijden. Maar ik dacht ook: ik wil mijn lichaam wel heel houden. Dat was uiteindelijk de echte overweging."

Frustratie richting KNSB

Na het incident las Conijn verschillende berichten in de media, wat voor extra frustratie zorgde. Toch benadrukt ze dat haar onvrede niet alleen met de situatie na de 500 meter te maken had. "Natuurlijk was ik gefrustreerd op de KNSB, maar het was niet zo dat ik na die afstand dacht: ik stop ermee. Ik had het NK gewoon willen rijden."

Inmiddels lijken de plooien met de schaatsbond weer gladgestreken. Conijn had contact met technisch directeur Freek van der Wart en volgens haar is duidelijk geworden dat het rondom het NK nogal chaotisch was. "Het was een chaos rondom het NK. Dat zit nu wel goed."

Olympisch zilver

Ondanks alle commotie kijkt Conijn met trots terug op haar seizoen. De schaatsster veroverde op de Olympische Spelen in Milaan zilver op de 5000 meter en beseft inmiddels steeds meer hoe bijzonder dat is. "Het was mooi, maar ook heel intens. Het was veel drukker dan ik had verwacht daarna. Maar het was echt heel gaaf", blikt ze terug. "En die zilveren medaille waardeer ik honderd procent."