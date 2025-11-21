De tweede World Cup schaatsen staat dit weekend in Calgary op de rol. Daar staan natuurlijk ook Joy Beune, Femke Kok en Jutta Leerdam weer aan de start. Zij weten inmiddels tegen wie en wanneer ze moeten rijden. Volg hier vanaf 01.00 uur live de tussenstanden.

Op de eerste dag worden vrijdag vier afstanden verreden. Bij de mannen de 1000 en 5000 meter en bij de vrouwen de 1000 en 3000 meter. Dat betekent dat er direct veel Nederlanders in actie komen. Volg via onderstaande widgets vanaf 01.00 uur live alle tussenstanden per afstand.

Startlijst 1000 meter vrouwen

Startlijst 1000 meter mannen

Startlijst 3000 meter vrouwen

Startlijst 5000 meter mannen

Tijdens de vorige World Cup in Salt Lake City was de 1000 meter een prooi voor de ijzersterke Jutta Leerdam. Mede daarom rijdt zij vrijdag in de laatste rit van de eerste afstand die wordt verreden in Calgary. Leerdam neemt het op tegen Béatrice Lamarche, de winnares van de bronzen medaille op de 1000 meter in Salt Lake City.

Marrit Fledderus is in rit negen te zien tegen Brittany Bowe. In rit acht rijdt Femke Kok tegen Rio Yamada. Kok werd vorige keer tweede achter Leerdam, maar won wel de 500 meter met een weergaloos wereldrecord (36,09). Antoinette Rijpma-De Jong en Isabel Grevelt rijden in rit zes tegen elkaar en completeren het Nederlandse deelnemersveld.

Bij de 1000 meter voor mannen zijn in de A-groep drie Nederlanders terug te vinden. Kjeld Nuis en Kaj Verbij rijden in de B-groep. Joep Wennemars is de eerste Nederlander die in de A-groep het ijs opstapt. Hij neemt het in rit zes op tegen Cooper McLeod. In rit acht wordt het vervolgens smullen voor de schaatsfans, want dan neemt Jenning de Boo het in een rechtstreeks duel op tegen topfavoriet Jordan Stolz. Vervolgens wordt de afstand in rit tien afgesloten met de Nederlander Tim Prins, die de degens kruist met Zhongyan Ning.

Marijke Groenewoud hoopt na haar mindere prestaties in Salt Lake City haar vertrouwen weer een boost te geven op de 3000 meter in Calgary. Groenewoud neemt het in rit twee al op tegen Marina Zueva. Bente Kerkhoff rijdt in rit vijf van de 3000 meter tegen de Canadese Ivanie Blondin. Topfavoriet is echter Beune na haar prachtrit in Salt Lake City. Zij mag in rit zes het ijs op. Beune rijdt tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Op de vijf kilometer bij de mannen gaan Jorrit Bergsma en Chris Huizinga als enige Nederlanders van start. Bergsma rijdt in rit vijf tegen de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen. Huizinga rijdt direct daarna in rit zes. Hij moet het opnemen tegen de 19-jarige Tsjechische schaatssensatie Metodej Jilek. De echte kanonnen moeten dan nog komen, want in rit zeven zien we kersvers wereldrecordhouder Timothy Loubineaud tegen de Noor Sander Eitrem. In rit 8 sluit het Italiaanse powerhouse Davide Ghiotto af tegen de Amerikaan Casey Dawson.

