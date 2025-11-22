Joy Beune zegevierde op de 3000 meter bij de World Cup in Calgary, maar ze was niet helemaal tevreden over haar rit. Dat vertelde de 26-jarige schaatsster van Team IKO-X2O na afloop. "Morgen weer een nieuwe dag."

Beune leek even te aarzelen nadat haar gevraagd werd of ze tevreden was over haar ritzege. "Ik win gewoon, dus dan moet ik gewoon blij zijn, maar het liep niet zo lekker als ik had gehoopt dat het zou gaan. Maar: winnen is winnen, dus ik mag niet ontevreden zijn."

"Ik wilde gewoon goed schaatsen, maar ik kwam er net niet lekker in", verklaarde ze tegenover de NOS. "De rondjes kwamen wel snel, maar dan zie ik die rit van Ragne (Wiklund, red.) en dan doet zij het zo goed. Ze blijft zo goed rijden. Tot de laatste ronde dan. Daar pakte ik hem."

'Hang straks die gouden plak weer op'

Beune vind dan ook dat ze minder goed schaatste dan vorige week in Salt Lake City. "Dat wil ik graag beter doen", vertelt ze. "Maar ja, ik heb gewonnen, dus ik hang straks die gouden plak weer op en morgen weer een nieuwe dag."

