De World Cup schaatsen in Hamar levert sowieso één spectaculair gevecht op het ijs op. Vrijdag 12 december staat in het teken van de 500 meters en 1500 meters bij de mannen en de vrouwen. Voor Jenning de Boo is er meteen kans op revanche, want hij schaatst tegen zijn aartsrivaal Jordan Stolz.

De World Cup in Hamar begint om 18.30 uur met de eerste 500 meter voor vrouwen. Daarin begint reserverijdster Suzanne Schulting meteen in rit 1 tegen Miho Takagi. Schulting mag meedoen omdat bijvoorbeeld Jutta Leerdam en Angel Daleman thuis zijn gebleven voor de vierde wereldbeker van het jaar. Alle ogen zijn natuurlijk weer gericht op Femke Kok. Zij schaatst in de laatste rit tegen Erin Jackson, al is het de vraag of de Amerikaanse überhaupt rijdt.

Mogelijk geen tegenstand voor Kok

Regerend olympisch kampioen Jackson deed vorige week in Heerenveen alleen haar plicht door aan de start van de 1000 en 500 meter te verschijnen. Ze haalde zo punten binnen, maar reed haar races niet uit. Hetzelfde deed Joep Wennemars en de Nederlander zal dat ook in Hamar weer doen. Ook hij heeft last van een (lies)blessure en neemt dus geen enkel risico. In het geval dat Jackson alleen een start doet, rijdt Kok haar rit alleen.

Eerste 500 meter vrouwen

Revanche Jenning de Boo

Na de vrouwen zijn de mannen aan de beurt op de 500 meter. Voor Jenning de Boo is er meteen kans op revanche. Vorige week schaatste zijn aartsrivaal Jordan Stolz zijn baanrecords in Thialf uit de boeken op de 500 en 1000 meter. Nu wil de beste sprinter van Nederland vast iets terugdoen bij de Amerikaan. En dat kan! Ze schaatsen tegen elkaar in rit 8 (van de 10). Joep Wennemars begint dus wel in rit 3 aan de 500 meter, maar stapt na de start meteen van het ijs. Merijn Scheperkamp promoveert naar de A-groep en rijdt in rit 1.

Eerste 500 meter mannen

1500 meter vrouwen

Op de 1500 meter vrouwen komen er maar twee Nederlanders in actie. Melissa Wijfje schaatst in rit 8 tegen Ragne Wiklund en Antoinette Rijpma-de Jong rijdt een rit later tegen Brittany Bowe. Joy Beune en Marijke Groenewoud komen niet in actie op de 1500 meter. Meike Veen mocht één van hun plekken innemen, maar reed in de B-groep. Daar was ze vrijdag de snelste.

1500 meter mannen

De afsluitende rit op dag 1 van de World Cup schaatsen in Hamar is de 1500 meter mannen. Daar verschijnen liefst vier Nederlanders aan de start. Reggeborgh-ploeggenoten Kjeld Nuis en Tim Prins nemen het tegen elkaar op in de achtste rit. Jordan Stolz schaatst in rit 9 tegen de Noor Peder Kongshaug. Tijmen Snel zit in rit 7 tegen Kazuya Yamada en Wesly Dijs schaatst in rit 5 tegen de Oostenrijker Gabriel Odor.

