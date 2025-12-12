Topsprinters Jenning de Boo en Jordan Stolz reden tegen elkaar op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Hamar. En bij de vierde World Cup van dit seizoen was Stolz weer eens de sterkste. Hij finishte in een fenomenaal nieuw baanrecord: 33,97. De Boo werd tweede op 0,24 en Damian Żurek greep brons.

De eerste omloop van de 500 meter in het Noorse Hamar kende een paar ritten waarin al aardig dicht tegen het baanrecord van De Boo aan werd gereden. Dat record stond bij aanvang op 34,24. Yuta Hirose uit Japan kwam bijvoorbeeld al tot 34,51. De verwachting was dus dat De Boo of Stolz dat record aan flarden zouden rijden.

Sebaz Diniz slaagde daar niet in: 34,61. Dat Joep Wennemars sowieso geen tijd op de klokken zou zetten was vooraf al bekend. De zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars kampt met een blessure en stond daarom alleen maar aan de start om te starten. Hij stapte direct uit. De reden is dat schaatsers moeten starten om nog wel wat puntjes te krijgen voor het klassement. Niet meedoen betekent geen punten.

De show van Jordan Stolz

Daarna gaf Stolz een showtje weg. Hij had al voor het ingaan van de laatste bocht zijn Nederlandse rivaal zo goed als te pakken. De Amerikaan knalde in 33,97 over de finishlijn. De Boo moest het doen met 34,21, wat dus nog wel een aanscherping betekende van zijn inmiddels verbroken baanrecord. Sportief klopte de Groningse topsprinter Stolz op zijn rug als teken van waardering voor zijn 33-er.

Vorig weekend reed Stolz ook al op het ijs van Thialf een nieuw baanrecord. En ook toen was De Boo zijn record kwijt. Dat gebeurde dat weekend eveneens op de 1000 meter. De Boo moet dus aan de bak om zijn Amerikaanse plaaggeest weer te overstijgen, wat hem wel lukte bij de WK afstanden in maart 2025 te Hamar. De Boo werd toen wereldkampioen op de 500 meter.

