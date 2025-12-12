Topschaatsster Femke Kok was vrijdag onverslaanbaar tijdens de World Cup in Hamar. Ze reed met gemak naar de winst op de eerste 500 meter, ondanks dat ze geen directe tegenstander had.

Femke Kok reed in de laatste rit tegen Erin Jackson, die niet reed voor de winst een blessure. Dat was vooraf al bekend. Kok moest het dus helemaal alleen doen. Ze reed met gemak naar de snelste tijd: 37.05. Het baanrecord van Nao Kodaira stond op 37.25.

Anna Boersma en Marrit Fledderus reden de voorlaatste rit, maar deden niet mee om de medailles. Fledderus werd zevende met een tijd van 37.92. Boersma zette 38.11 neer en pakte daarmee de elfde plek.

Domper Suzanne Schulting

Schulting reed meteen in de eerste rit tegen Rio Yamada. Er leek in eerste instantie sprake van twee keer een valse start, wat een diskwalificatie tot gevolg zou hebben. Maar er bleken problemen te zijn met het startpistool. Dat was niet zomaar verholpen en dus werd de start met een half uur uitgesteld.

Toen ze eindelijk kon beginnen aan haar rit ging het weer mis. Ze gleed onderuit in de bocht en scheurde uit haar pak. Voor de schaatsster van Team Essent is het een enorme domper in haar allereerste World Cup-wedstrijd. Schulting plaatste zich namelijk niet voor de World Cups tijdens het NK. Door de afmeldingen van Jutta Leerdam en Angel Daleman mocht ze nu toch in actie komen op de 500 meter.

