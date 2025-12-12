De 1500 meter bij de World Cup schaatsen in Hamar is een prooi geworden van Miho Takagi. De Japanse had 1:54.95 nodig voor de schaatsmijl. Nadezhda Morozova en Ragne Wiklund gleden ook het podium op. De twee Nederlanders stelden teleur.

De twee Nederlandse deelneemsters aan de schaatsmijl waren ingedeeld in de laatste twee ritten in het Vikingskipet. Op dat moment was de snelste tijd op de klokken gezet door Miho Takagi, de Japanse olympisch kampioen op de 1000 meter. Met 1:54.95 bleef ze nog wel een aardig stukboven het baanrecord van Ireen Wüst uit 2020: 1:53.89.

De 30-jarige Melissa Wijfje ging de langzaam van start ten opzichte van de rit van Takagi. In de slotronde was de vrouw van schaatser Marcel Bosker nog wel sneller dan de Japanse, maar qua eindtijd kwam ze met 1:56.89 niet verder dan plek negen.

Antoinette Rijpma-de Jong

Antoinette Rijpma-de Jong trof in de slotrit Ragne Wiklund. De Noorse wilde in eigen huis wel wat laten zien en reed weg van de regerend Europees allroundkampioene. Ook zij bleven achter bij Takagi, waarna Wiklund nog wel een steengoede slotronde neerzette. Daardoor werd ze derde; Rijpma-de Jong werd 7e.

Joy Beune

De 1500 meter wordt bij de vrouwen al een tijdje gedomineerd door Joy Beune. Zij is echter niet aanwezig in Hamar. Ze wil zich rustig voorbereiden op het Olympisch Kwalificatietoernooi van eind december. Beune heeft al genoeg puntjes in het World Cup-klassement, zodat ze genoeg heeft bijgedragen aan de strijd om olympische startbewijzen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.