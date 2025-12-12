Na de World Cup in Heerenveen wacht dit weekend alweer de vierde wereldbeker van het seizoen in Hamar. Voor de Nederlandse topschaatsers een belangrijke World Cup, want in Noorwegen kunnen de laatste tickets voor TeamNL richting de Olympische Winterspelen veiliggesteld worden. Check hier het programma van 12 tot en met 14 december.

De missie is duidelijk voor alle Nederlanders die meedoen op het ijs in Hamar: er mogen geen fouten gemaakt worden en sommigen moeten zelfs nog presteren om voor de beste uitgangspositie te zorgen voor Nederland tijdens de Winterspelen in Milaan. In februari hoopt schaatsbond KNSB dat er bij zowel de mannen als de vrouwen negen schaatsers in de Italiaanse ijshal mogen strijden om de medailles. Daar is Hamar de laatste bestemming voor.

Aangepast programma

De vrouwen zijn zó dominant op alle afstanden, dat er voor hen nauwelijks meer iets op het spel staat. De tickets zijn zo goed als zeker binnen en daardoor zijn toppers Joy Beune, Jutta Leerdam en Angel Daleman niet van de partij in Noorwegen. Femke Kok is er wel bij, maar slaat de tweede 500 meter over. Daardoor krijgt iemand als Suzanne Schulting een kans op de korte afstanden.

Alle ogen richting OKT

De mannen moeten nog wel aan de bak en kunnen zich op sommige afstanden weinig fouten veroorloven. Zo is op de 500 meter alleen Jenning de Boo zo sterk dat hij een tandje minder zou kunnen schaatsen. Hij slaat om die reden dan ook de tweede omloop over.

De andere landgenoten staan op de rand en moeten nog punten binnenharken. Daarom verschijnt de geblesseerde Joep Wennemars noodgedwongen aan de start, maar zal hij slechts één meter schaatsen om zo toch wat punten te sprokkelen. Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december is na de World Cup in Hamar het allerbelangrijkste toernooi van het jaar voor de Nederlanders. Daar worden de namen aan de beschikbare tickets gekoppeld.

Programma World Cup Hamar

Ook in Hamar ziet het programma er weer anders uit dan tijdens de World Cups in Salt Lake City, Calgary en Heerenveen. Zo keert de ploegenachtervolging weer terug in het schema en staat ook de mixed relay gepland. Op dat laatste onderdeel doet Nederland deze keer echter niet mee. Daarnaast is er in de volgorde van de afstanden ook wat gehusseld. Zie hieronder het programma.

Vrijdag 12 december



13.40 uur: B-groep, met 500 meters en 1500 meters

18.15 uur: officiële opening, met A-groep



18.30 uur: 500 meter vrouwen (1)

18.58 uur: 500 meter mannen (1)

19.37 uur: 1500 meter vrouwen

20.17 uur: 1500 meter mannen



Zaterdag 13 december



08.40 uur: B-groep, met 1000 meters, 3000 meter (v) en 5000 meter (m)



14.00 uur: 1000 meter vrouwen

14.33 uur: 1000 meter mannen

15.16 uur: 3000 meter vrouwen

16.12 uur: 5000 meter mannen



Zondag 14 december



09.00 uur: B-groep, met ploegenachtervolgingen, 500 meters en mass starts



13.00 uur: ploegenachtervolging vrouwen

13.28 uur: ploegenachtervolging mannen

14.16 uur: 500 meter vrouwen (2)

14.44 uur: 500 meter mannen (2)

15.27 uur: mass start vrouwen

15.48 uur: mass start mannen

16.16 uur: mixed relay (zonder Nederland)