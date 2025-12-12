De 1500 meter bij de World Cup schaatsen in Hamar leverde weer een baanrecord op. Jordan Stolz won de schaatsmijl in en verbrak daarmee het stokoude baanrecord van Shani Davis. Eerder op de dag zette Stolz het baanrecord op de 500 meter op zijn naam. Kjeld Nuis werd tweede op de 1500 meter.

In 2009 kwam ex-topschaatser Davis op het ijs van Hamar tot 1:44.27 op de 1500 meter. Dat record moest natuurlijk uit de boeken worden gereden, want 16 jaar is belachelijk lang. Dat lukte wel, maar eenvoudig was het niet.

Kjeld Nuis

Het lukte regerend olympisch kampioen Nuis niet om die tijd van Davis te breken. In een rit tegen landgenoot Tim Prins kwam Nuis tot 1:44.95. De slotronde van 29,1 was de bottleneck bij Nuis, want bijvoorbeeld Metodej Jilek raffalde zijn laatste omloop af in 27,0.

Sowieso reed de Tsjech een maf schema, want zijn tweede volle ronde was sneller dan de eerste. Een zogeheten negative split is op de schaatsmijl hoogst ongebruikelijk.

Jordan Stolz

Stolz reed tot de 1100 meter ongeveer hetzelfde schema als Nuis. Ook als de twee heren direct tegen elkaar rijden, is dat zichtbaar. Dan zet Jordan zijn zogeheten jets aan om weg te karren van Nuis. Nu deed Stolz dat ook, maar ditmaal in het Vikingskipet liet hij thuisrijder Peder Kongshaug staan.

De slotronde van Stolz ging in 28,2. Geen fameuze ronde, wel goed genoeg om in 1:44.16 binnen te komen, oftewel dik een tiende onder Davis' nu verbroken baanrecord.

Nederlanders

Nuis werd tweede, Tim Prins tiende. Wesly Dijs (17e) en Tijmen Snel (19e) speelden een bijrol.

