Toppers als Joy Beune en Jutta Leerdam zorgden vrijdag bij de World Cup in Salt Lake City voor Nederlands succes. Er wordt vanavond opnieuw spektakel verwacht, dit keer op de 500 en 1500 meter. Volg hieronder vanaf 20.30 uur live de tussenstanden per afstand.

Er wordt om 20.30 uur afgetrapt met de eerste 500 meter bij de vrouwen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Femke Kok topfavoriete. Zij neemt het in de voorlaatste rit op tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Ook Anna Boersma, Marrit Fledderus, Angel Daleman en Jutta Leerdam komen in actie. Laatstgenoemde won vrijdag nog op de 1000 meter. Bekijk hieronder live de tussenstand. De nummer 1 en 2 komen in rit in actie, de nummers 3 en 4 in rit 2, enzovoorts.

Eerste 500 meter (vrouwen)

Daarna is het de beurt aan de mannen op de sprintafstand. Daar staat een Nederlandse clash tussen Jenning de Boo en Sebas Diniz op het programma. Het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz komt al eerder in actie. Hij rijdt tegen de Poolse Damian Zurek. Voor Nederland rijden ook Joep Wennemars en Stefan Westenbroek de 500 meter.

Eerste 500 meter (mannen)

Om 21.37 uur (Nederlandse tijd) is het de beurt aan de vrouwen op de 1500 meter. Ook hier strijden Nederlandse toppers om de winst. Joy Beune en Antoinette-Rijpma de Jong starten in rit acht. Ook Angel Daleman en Marijke Groenewoud komen in actie. Melissa Wijfje rijdt in de slotrit tegen de Canadese Ivanie Blondin.

1500 meter (vrouwen)

Ook bij de mannen staat zaterdag de 1500 meter op het programma. Daar kunnen Joep Wennemars en Tim Prins voor een spectaculair slotstuk zorgen. Wereldrecordhouder Kjeld Nuis, die vrijdag nog gediskwalificeerd werd op de 1000 meter, rijdt tegen Jordan Stolz. Ook Wesly Dijs en Tijmen Snel vertegenwoordigen Nederland.

1500 meter (mannen)

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

