Joy Beune heeft zaterdag wederom laten zien in geweldige vorm te verkeren. De topschaatsster trof Antoinette Rijpma-De Jong tegenover zich en werd eerste op de 1.500 meter. Rijpma-De Jong was ook ijzersterk en werd tweede. Melissa Wijfje, Angel Daleman en Marijke Groenewoud vielen buiten de prijzen. Laatstgenoemde stelde teleur met een negentiende plaats.

Angel Daleman mocht als eerste Nederlandse schaatsster in actie komen. In de zevende ronde nam zij met een tijd van 1.53,08 tijdelijk de derde plaats in bezit. Na Daleman waren de ogen gericht op Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune. Na een valse start was het Rijpma-de Jong die het beste opende, terwijl Beune een sterke inhaalslag maakte.

Er ontvouwde zich een mooi duel tussen de twee Nederlandse topschaatssters. Beune kwam als eerste over de finish in 1.51,05 en nam daarmee de eerste plaats over. Rijpma-de Jong eindigde als tweede met 1.51,71. Beide schaatssters oogden terecht tevreden. Met hun tijden stootten zij Daleman direct van het virtuele podium.

Groenewoud stelt teleur, Wijfje rijdt goede laatste ronde

Na het indrukwekkende Nederlandse duel tussen Beune en Rijpma-de Jong reed Groenewoud geen geweldige rit. Zij noteerde 1.55,29 en ging daarmee naar de negentiende plaats. Wijfje sloot af met 1.52,28. Dat was net niet genoeg om in de prijzen te vallen.

Wereldrecordhoudster komt er niet aan te pas

Het wereldrecord op de 1.500 meter staat sinds 2019 op naam van de Japanse schaatsster Miho Takagi. Zij klokte toen 1.49,83 op dezelfde ijsbaan in Salt Lake City. Zaterdag kwam de Japanse niet in de buurt van die tijd: ze noteerde een teleurstellende 1.52,45. De Noorse Ragne Wiklund reed wel een nationaal record. Sneller dan Takagi was ze niet, maar met 1.51,96 zette ze een sterke tijd neer.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?