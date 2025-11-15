Het is de Nederlandse topschaatsers andermaal niet gelukt om Jordan Stolz te kloppen op de 1.500 meter bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City. Kjeld Nuis, Tim Prins, Joep Wennemars, Wesley Dijs en Tijmen Snel kwamen er niet aan te pas. Nuis was de snelste Nederlander, maar kwam niet hoger dan plek vijf.

Tijmen Snel was de eerste Nederlander die in actie mocht komen op de 1.500 meter bij de mannen. Hij noteerde in rit zes een tijd van 1.43,14. Wesley Dijs was net iets sneller dan Snel. Hij klokte 1.43,10. De ogen waren vooral gericht op Nuis, die het opnam tegen de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz.

Na een diskwalificatie een dag eerder, hoopte Nuis zaterdag een en ander recht te zetten. Het lukte hem echter niet om de Amerikaan te kloppen. Nuis baalde zichtbaar nadat hij met een tijd van 1.41,37 bijna een seconde later dan Stolz over de finish kwam.

Joep Wennemars en Tim Prins kwamen er niet aan

In de slotronde stonden Joep Wennemars en Tim Prins tegenover elkaar. Na een valse start lukte het ook hen niet om de Amerikaan, die eerder zaterdag de zege op de 500 meter pakte, te kloppen. Het scheelde haast niets tussen de twee Nederlanders. Wennemars klokte 1.42,34. Prins 1.42,36.

