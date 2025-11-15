Femke Kok heeft een nieuw Nederlands record gereden op de 500 meter bij de World Cup in Salt Lake City. De topsprintster werd eerste met een tijd van 36,48 en was daarmee haar Nederlandse concurrenten te snel af. Kok kwam zelfs in de buurt van het wereldrecord.

Jutta Leerdam was als eerste Nederlandse schaatsster aan de beurt op de 500 meter. Zij stond in de vierde rit tegenover Béatrice Lamarche. Vrijdag liet Leerdam al zien in vorm te zijn door te winnen op de 1.000 meter en Femke Kok te verslaan. Lamarche opende sterk tegen Leerdam, maar de winst ging naar de Westlandse met een tijd van 37;18.

Leerdam stond met die tijd tijdelijk eerste, maar werd ingehaald door de Japanse Yukino Yoshida. Direct na Leerdam was het de beurt aan Angel Daleman. De schaatsster van Team Essent reed met 37,44 haar snelste tijd ooit op deze afstand, maar was niet sneller dan Leerdam en haar directe tegenstander Sophie Warmuth.

Kok verpulvert concurrentie

Anna Boersma en Marrit Fledderus troffen elkaar in het eerste Nederlandse onderonsje van de avond. Na een valse start, ging vooral Boersma goed van start, waarna zich een mooi duel ontvouwde. Uiteindelijk was Fledderus met een tijd van 37,20 net iets sneller. Boersma noteerde 37,27. Beide schaatssters reden een persoonlijk record.

Het beste moest toen echter nog komen. Kok ging geweldig van start tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal en klokte uiteindelijk een tijd van 36,48. Dat was een nieuw Nederlands record en Kok benaderde zelfs het wereldrecord. Ze was slechts 0,12 seconde langzamer dan de mondiale toptijd van Sang Hwa-Lee uit 2013. Dat is het oudste wereldrecord in het schaatsen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?