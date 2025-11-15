De World Cup schaatsen in beleefde zaterdag de tweede van drie dagen. Dit is wat er gebeurde in Salt Lake City.

De 1500 meter was een prooi voor voormalig wereldkampioen Jordan Stolz. Zhongyan Ning en de pas 18-jarige Duitser Finn Sonnekalb mochten ook een medaille ophalen. Stolz zat met zijn 1:40.48 slechts 0,3 seconden boven het wereldrecord van Kjeld Nuis. Die werd vijfde. Joep Wennemars en Tim Prins zetten de zevende en achtste tijd neer. Wesly Dijs en Tijmen Snel werden 14e en 15e.

1500 meter voor vrouwen

Op de schaatsmijl greep Joy Beune goud in een tijd van 1.51,05 en daarmee was ze 0,66 seconde sneller dan de zilveren Antoinette Rijpma-de Jong. Met Melissa Wijfje als nummer vier en Angel Daleman als zevende was het een prima afstand voor de Nederlandse equipe. Wel viel Marijke Groenewoud uit de toon, met plek 19.

500 meter voor mannen

De eerste omloop van de 500 meter is gewonnen door Jordan Stolz. Hij zette een tijd neer onder de 34 seconden: 33,88. Jenning de Boo was op plek 10 de beste Nederlander, Joep Wennemars werd 12e. Sebas Diniz kwam niet verder dan plek 18 en Stefan Westenbroek viel en werd laatste.

500 meter voor vrouwen

Bij de World Cup in Salt Lake City is de zaterdagavond afgetrapt met de 500 meter voor vrouwen. Femke Bol won de eerste omloop met overmacht en in een prachtig nieuw Nederlands record.

Bij de 500 meter voor vrouwen was de Nederlandse Femke Kok topfavoriete. En de Nederlands kampioene plus wereldkampioene maakte die rol waar: de Friezin won in 36,48, de vierde snelste tijd ooit op de kortste sprintafstand. Erin Jackson, de nummer twee, gaf 0,39 seconde toe. Jutta Leerdam, Marrit Fledderus en Anna Boersma werden respectievelijk vijfde, zesde en zevende. Angel Daleman (18 jaar) werd dertiende.

