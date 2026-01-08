Tim Prins kreeg de afgelopen twee weken honderden berichtjes van mensen die hem steunen nadat hij vanwege een aanwijsplek de Olympische Spelen in Milaan misliep. De Nederlandse topschaatser waardeert al die gebaren meer dan erg, maar hecht vooraal waarde aan de appjes van 'lotgenoten' Dai Dai N'Tab en Thomas Krol.

De 22-jarige Prins is nog altijd niet hersteld van de klap die de selectiecommissie en KNSB hem toebrachten door Marcel Bosker aan te wijzen voor de ploegenachtervolging in Milaan, ten koste van zijn ticket voor de 1500 meter. Hij gaat met de ziel onder zijn arm naar de EK afstanden, waar hij één van de blikvangers is namens TeamNL. Al is het ook volgens hem maar de vraag hoe gemotiveerd hij op het ijs staat na alles wat hij heeft meegemaakt. Toch proberen lotgenoten N'Tab en Krol hem ook te stimuleren, zegt Prins tegen De Telegraaf.

'Van rancune ga je echt niet harder schaatsen'

Zij weten als geen ander hoe het voelt om een zeker olympisch ticket te verliezen aan het fenomeen 'aanwijsplek', waar de schaatsers zelf dus helemaal niks aan kunnen doen. De fijnste reacties kwamen toch wel van mensen die dicht bij mij staan. Of van bijvoorbeeld Krol en N’tab. Die hebben hetzelfde als ik meegemaakt. Die appjes van hen heb ik als de mooiste ervaren. Thomas had best wel een lang verhaal. Die beschreef letterlijk het gevoel dat ik zelf ook had. Hij zei dat ik hartstikke goed was. ’Gebruik het vooral als positieve brandstof. Maar gebruik het niet als rancune. Want van rancune ga je echt niet harder schaatsen’.’’

'Dat streelde mijn ego'

Ook de honderden berichtjes van anderen doen Prins goed. "Van heel veel mensen. Via social media, van mensen die ik niet eens ken. Dat is wel mooi, dat veel Nederlanders achter je staan. Dat streelde m’n ego. Ik heb weer even gemerkt hoeveel impact schaatsen in ons land heeft."

