De loting voor de eerste dag van de EK afstanden is bekend. Topschaatser Tim Prins neemt het op de 1000 meter op tegen Piotr Michalski, de vrouwen op de 3000 meter strijden tegen relatief onbekende namen.

De eerste dag begint met de teamsprint voor vrouwen, het enige niet-olympische onderdeel van de EK. De kans op eremetaal is groot voor Nederland, want er doen slechts vier landen mee. Namens TeamNL staan Sanne In 't Hof, Evelien Vijn en Kim Talsma aan de start.

Teamsprint vrouwen

Vrijdag, 19.30 uur:

1. België vs. Nederland

2. Duitsland vs. Polen

Ploegenachtervolging mannen

Vervolgens staat de ploegenachtervolging voor mannen op het programma. Louis Hollaar, Wisse Slenderbroek, Kars Jansman en Bart Hoolwerf zijn opgeroepen om namens Team Nederland in actie te komen. Er is iets meer concurrentie voor het eremetaal: er doen zes landen mee.

Vrijdag, 19.44 uur:

1. Polen vs. Noorwegen

2. Frankrijk vs. Nederland

3. Italië vs. Duitsland

3000 meter vrouwen

De grote Nederlandse toppers slaan de EK afstanden over vanwege de Olympische Spelen, maar er verschijnen waardige vervangers aan de aftrap. Zij beginnen wel iets eerder aan de race dan gebruikelijk. Gioya Lancee (1e) en Evelien Vijn (2e) verschijnen al in de eerste ritten op het ijs.

Vrijdag, 20.16 uur:

1. Gioya Lancee - Melissa Schaefer (Duitsland)

2. Evelien Vijn - Ashley Völker (Duitsland)

3. Lucie Korvasová (Tsjechië) - Sofia Braun (Polen)

4. Anna Molnar (Oostenrijk) - Marlen Ehseluns (Duitsland)

5. Aurora Grinden Løvås (Noorwegen) - Julia Nizan (Frankrijk)

6. Linda Rossi (Italië) - Sanne in 't Hof

7. Ragne Wiklund (Noorwegen) - Sandrine Tas (België)

8. Francesca Lollobrigida (Italië) - Martina Sablikova (Tsjechië)

1000 meter mannen

Tim Prins is hier de grootste troef namens Nederland. Zoals inmiddels bekend liep hij nét de Olympische Spelen mis, mede door een veelbesproken keuze van de KNSB. Hij hoopt zichzelf te herstellen en te laten zien op de EK. Dat gaat hij in eerste instantie doen op de 1000 meter, samen met Kayo Vos en Merijn Scheperkamp.

Vrijdag, 21.16 uur:

1. Tomy Nguyen (Duitsland) - Kayo Vos

2. Stefan Emele (Duitsland) - Valentin Thiebault (Frankrijk)

3. Ignaz Gschwentner (Oostenrijk) - Sebastian Forsmark (Zweden)

4. David Bosa (Italië) - Francesco Betti (Italië)

5. Henrik Fagerli Rukke (Noorwegen) - Nil Llop Izquierdo (Spanje)

6. Marek Kania (Polen) - Daniele Di Stefano (Italië)

7. Merijn Scheperkamp - Kai in 't Veld (Griekenland)

8. Mathias Vosté (België) - Marten Liiv (Estland)

9. Damian Zurek (Polen) - Moritz Klein (Duitsland)

10. Tim Prins - Piotr Michalski (Polen)

