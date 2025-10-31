SCHAATSEN
Redactie Sportnieuws.nl • 06:52, 31-10-2025 / Laatste Update: 07:11, 31-10-2025
Loting NK afstanden schaatsen | Clash tussen Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong, bekijk hier alle ritten
Marijke Groenewoud, Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong strijden op de eerste dag van de NK afstanden om de titel op de 1500 meter. © Pro Shots

Het schaatsseizoen gaat vandaag eindelijk van start met de NK afstanden. In schaatstempel Thialf komen er op de eerste dag van de nationale kampioenschappen direct een hoop grote namen in actie. Jenning de Boo, Joep Wennemars, Patrick Roest, Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong komen allemaal het ijs op. Bekijk hieronder de loting per afstand.

De schaatsers zullen er direct moeten staan bij het eerste meetmoment in het olympische seizoen. In Thialf worden komend weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

De NK afstanden worden afgetrapt met de 5000 meter en daar valt op dat Roest al heel snel in actie komt. Hij is tweevoudig wereldkampioen, maar plaatste zich op het nippertje voor de NK. De mannen voeren de boventoon op de eerste dag, want ook wordt de 500 meter twee keer gereden. Daar komen toppers als De Boo, Wennemars en Merijn Scheperkamp op het ijs. Ook zullen de fans benieuwd zijn naar wat Dai Dai N'tab en Kai Verbij doen bij hun terugkeer na een moeilijke periode.

De 1500 meter is het enige onderdeel dat door de vrouwen wordt gereden op vrijdag. Femke Kok reed onlangs op die afstand een baanrecord in Thialf, maar zij richt zich dit weekend op de 500 en 1000 meter en doet dus niet mee. Desondanks zal het spannend worden, want met Beune, Rijpma-De Jong, Angel Daleman en Marijke Groenewoud doen er veel toppers mee. Beune en Rijpma-De Jong nemen het in de voorlaatste rit tegen elkaar op.

Rittenschema 5000 meter mannen (18.00 uur)

Rit

Binnenbaan

Buitenbaan

1

Mats Stoltenberg

Daan Gelling

2

Sjoerd den Hartog

Sil van der Veen

3

Crijspijn Ariëns

Evert Hoolwerf

4

Wisse Slendebroek

Patrick Roest

5

Jesse Speijers

Stijn van den Bunt

6

Remco Stam

Freek van der Ham

7

Tjerk de Boer

Jasper Krommenhoek

8

Marwin Talsma

Marcel Bosker

9

Chris Huizinga

Kars Jansman

10

Jorrit Bergsma

Beau Snellink

Rittenschema eerste 500 meter mannen (18.58 uur)

Rit

Binnenbaan

Buitenbaan

1

Jasper Sinke

Pim Stuij

2

Max Bergsma

Jesper van Mieghem

3

Sijmen Egberts

Ted Dalrymple

4

Sven Kemp

Mats Siemons

5

Kai Verbij

Mika van Essen

6

Rem de Hair

Johan Talsma

7

Tijmen Snel

Stefan Westenbroek

8

Joep Wennemars

Dai Dai N'tab

9

Serge Yoro

Kayo Vos

10

Merijn Scheperkamp

Sebas Diniz

11

Tim Prins

Jenning de Boo

12

Mats van den Bos

Janno Botman

Rittenschema 1500 meter vrouwen (20.00 uur)

Rit

Binnenbaan

Buitenbaan

1

Naomi van der Werf

Nynke Tinga

2

Vera van Ditshuizen

Naomi Kammeraat

3

Jasmijn Veenhuis

Lieke Huizink

4

Kim Talsma

Leonie Bats

5

Evi de Ruijter

Evelien Vijn

6

Rosalie van Vliet

Mette ten Cate

7

Myrthe de Boer

Gioya Lancee

8

Reina Anema

Esther Kiel

9

Meike Veen

Jade Groenewoud

10

Angel Daleman

Elisa Dul

11

Joy Beune

Antoinette Rijpma-De Jong

12

Marijke Groenewoud

Melissa Wijfje

Rittenschema tweede 500 meter mannen (21.48 uur)

Het rittenschema voor de tweede 500 meter wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van de eerste omloop en is dus nog niet bekend. Alle rijders die bij de eerste 500 meter in de binnenbaan zijn gestart, moeten bij de tweede omloop in de buitenbaan starten. Dit geldt ook andersom.

