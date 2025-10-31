Een opmerkelijk beeld op de NK afstanden. Schaatser Sil van der Veen droeg een opvallend hulpmiddel voor extra snelheid op het ijs. Hij zette dan ook een knappe tijd neer in Thialf.

"Dat wil iets zeggen", klonk het commentaar bij het zien van Van der Veen met zijn helm aan de start van de 5000 meter. Het is niet helemaal verrassend, want er werd vorig seizoen mee geexperimenteerd. "Het is warm, maar in windtunnels is bewezen dat het aerodynamisch werkt. Dan moet je wel je hoofd omlaag houden", is de uitleg voor de keuze.

Sil van der Veen is de zoon van marathonschaatser Bert Jan van der Veen. Hij reed een knappe tijd van 6.19.20, een persoonlijk record. Dat zal andere schaatsers vast aan het denken zetten om ook met een helm te rijden. "Het is een discussie die we vorig jaar al hadden. Je kan er ook een hoop reclame op kwijt."

De 5000 meter is de favoriete afstand van de 20-jarige schaatser van Team Reggeborgh. Hij maakt sinds dit seizoen onderdeel uit van die ploeg. Zijn vader is drievoudig Nederlands kampioen op de marathon.

