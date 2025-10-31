Topschaatser Marcel Bosker werd vrijdagavond Nederlands kampioen op de 5000 meter. Hij heeft hard gewerkt afgelopen zomer en verscheen op de NK afstanden in Thialf met een opvallend fysiek. Bovendien onthulde hij na afloop dat hij een groot doel heeft buiten het ijs.

De topschaatser reed een knappe tijd van 6:09.72 en was opgelucht toen hij hoorde dat het goud voor hem was. "Ik wist dat ik vandaag misschien kon meestrijden voor de titel. Dat het dan lukt is fantastisch", zegt hij bij de NOS.

Slank

De 27-jarige heeft daar dan ook hard voor gewerkt. Hij gooide het in aanloop naar het olympisch seizoen over een andere boeg. "Ik heb anders getraind dit jaar. Met de insteek op de vijf en tien kilometer. Ik ben een stuk lichter geworden. Minder kracht", legt hij uit. Dat is ook te zien. "Ja, voor mijn doen ben ik heel slank. Mijn beenomvang is ongeveer tien centimeter gekrompen in twee jaar tijd. Dat is behoorlijk voor een schaatser."

Dat is goed omdat je met meer spieren ook meer verzuurt, legt hij uit. Maar waarom trainde hij dan niet eerder op die manier? "Ik vond allround altijd heel belangrijk en nog steeds wel. Maar op de Spelen en moet je het toch echt doen op een losse afstand. Dus daar train ik hard voor nu."

Marathon

Maar hij wil niet alleen presteren op het ijs. 'Ook andere doelen hebben heeft me heel erg opgevrolijkt en beter gemaakt. Ik wil bijvoorbeeld eind april een marathon rennen." Hij heeft zich zelfs al aangemeld voor de marathon van Rotterdam. "Die wil ik onder de drie uur lopen. Dat helpt mij ook verder om harder te schaatsen. Je moet soms gewoon je grenzen verleggen. Daar ben ik nu mee bezig. Heel apart, maar het helpt me wel."

