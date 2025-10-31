Topschaatser Patrick Roest wil de weg naar de top terugvinden dit schaatsseizoen. Op de NK afstanden liet hij nog niet zijn oude niveau zien. Dat frustreerde hem enorm. "Grote kampioenen durven ook te verliezen."

Roest startte voorzichtig op de 5000 meter, maar reed daarna een goede ronde. Na 2 kilometer sloeg zijn directe tegenstander Wisse Slendebroek een gat. "Hij gaat te langzaam", was het duidelijke commentaar over Roest. "Hij heeft het nog niet. Grote kampioenen durven ook te verliezen. Er zat gewoon niet meer in." Hij knokte zich uiteindelijk nog naar een tijd van 9:19.39.

Slendebroek verraste daarentegen in positieve zin. Hij reed wel erg sterk en zette een persoonlijk record neer. Met zijn tijd van 6:14.86 zou hij zelfs nog een ticket voor de World Cups kunnen bemachtigen.

Zwaar jaar voor Roest

Roest kende een zwaar jaar. Hij werd geteisterd door blessureleed en moest knokken voor zijn plek op de NK afstanden. Daar hoopte hij de weg omhoog weer te kunnen inzetten.

De 29-jarige schaatstopper won vier olympische medailles en heeft zeven keer WK-goud in zijn prijzenkast staan, maar dat lijkt alweer enorm lang geleden. Nadat hij begin 2024 nog schitterde op de WK afstanden, ging het mis. Hij miste een groot deel van het vorige seizoen wegens een slepende blessure. De zomer was dan ook cruciaal voor hem om het weer op de rit te krijgen. Hij trainde hard en plaatste zich vorige week pas voor de NK.

'Lastig en frustrerend'

"Het is nog niet goed", was het oordeel van Roest zelf na zijn 5000 meter op de NK. Er is nog veel werk aan de winkel. "Fysiek ben ik echt niet zo slecht als ik nu laat zien. Maar technisch lukt het me nog niet om mijn energie op het ijs te leggen. Dat is lastig en heel frustrerend."

Toch houdt hij een sprankje hoop voor de rest van het seizoen. "Tijdens trainingen zit het er soms heel even in. Maar bij een race rijd ik gewoon te gespannen. Er komt geen snelheid in", legt hij uit. Hij wil daarom juist graag wedstrijden blijven rijden. "Dat moet ik oefenen."

"Toen ik van het ijs af kwam stond het huilen me nader dan het lachen", is Roest eerlijk. Toch keert hij zaterdag terug in Thialf voor de 1500 meter. Met zijn teleurstellende resultaat op de 5000 meter zal hij geen ticket voor de World Cup bemachtigen. Roest geeft toe dat hij er ook niet vanuit gaan dat dat op de 1500 meter wel lukt.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.