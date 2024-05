'Man, ik baalde als een stekker': haperende techniek kostte schaatser bijna zijn Nederlands kampioenschap

Het scheelde niet veel of Stefan Westenbroek had afgelopen weekend geen Nederlands kampioen geworden. Haperende techniek zat de schaatser (22) dwars op de 100 meter op inline-skeelers. Maar een paar uur later mocht hij toch juichen. "Man, ik baalde als een stekker", zei Westenbroek.

Hij reed in de kwalificatieronde razendsnel en plaatste zich voor de laatste acht. Hij kreeg na zijn finish een vervelende mededeling van de organisatie. 'Helaas is er geen tijd geregistreerd omdat de techniek haperde', kreeg hij te horen. En dus moest hij zijn sprint overdoen om zich alsnog officieel te plaatsen.

'Extra keer inspannen'

"Man, ik baalde als een stekker, toen ik begreep dat ik mijn eerste sprint over moest doen", reageerde Westenbroek na afloop bij schaatsen.nl. "Sprinten is voor mij geen moeite, maar dat te hebben gezegd besefte ik natuurlijk wel dat ik me nog een extra keer moest inspannen, terwijl ik me van tevoren had ingesteld op drie keer volle bak gaan. Och, die ‘herkansing’ reed ik tamelijk ontspannen, puur om me te plaatsen bij de laatste acht. Het was voldoende."

Marrit Fledderus

Na de dubbele kwalificatie reed Westenboek een paar uur later naar zijn tweede nationale titel op de 100 meter sprint. "Winnen is winnen, en als je dat op redelijk ontspannen manier kunt bewerkstelligen is dat lekker”, zei de Ommenaar, die een relatie heeft met collega-schaatsster Marrit Fledderus. Samen met haar gaat hij met hun gezamenlijke team Reggeborgh op trainingskamp. In hun vakantie samen beleefden ze mooie avonturen.

'Leuke reacties vanuit de ploeg'

Hij stapt dus als Nederlands kampioen het vliegtuig in. Hij verwacht wel wat opmerkingen van zijn Reggeborgh-ploeggenoten op weg naar hun trainingskamp. “Ik denk dat er best wat leuke reacties vanuit de ploeg komen als ik me op Schiphol meld. De jongens en meiden leven allemaal met elkaar mee, en wanneer je dan een mooie prestatie levert op de skeelerbaan, wordt dat vast gewaardeerd. Voor mezelf is het in elk geval een prima resultaat dat me motiveert richting het nieuwe schaatsseizoen."

World Cup

Voor het nieuwe schaatsseizoen wil de 22-jarige topsporter zich kwalificeren voor alle wereldbekers, zo geeft hij aan. Dat lukte hem afgelopen jaar niet. "Gelukkig kon ik het goedmaken met mijn deelname aan het WK, maar ik hoop structureel de World Cups te schaatsen én de grote toernooien."

In het zomerseizoen rijden veel schaatsers vaak op skeelers in de buitenlucht. Die discipline komt het meest in de buurt van het schaatsen.