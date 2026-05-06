Voor Coen Rijpma, de man van schaatstopper Antoinette Rijpma-de Jong, is de focus inmiddels volle bak op zijn 'monsterklus' eind juni. Dan rijdt hij diverse wielerklassiekers in een week. Maar de aandacht voor zijn unieke prestatie is zo groot, dat hij er zeer mooi nieuws over deelt. En dat heeft alles te maken met zijn schaatsende vrouw.

Dat Antoinette Rijpma-de Jong als olympisch kampioen op de 1500 meter erg sportief is, is uiteraard al lang bekend. Maar ook haar man Coen Rijpma gaat geen enkele sportieve uitdaging uit de weg. Eind juni zal hij achter elkaar de zeven bekendste wielerklassiekers rijden. Het leidde tot een stortvloed aan reacties, waarna hij besloot om het te gebruiken als inzamelingsactie voor zijn partner.

'Absurd idee'

Op LinkedIn deelt Rijpma een nieuwe update over zijn spannende uitdaging. "Wat begon als een absurd idee aan de keukentafel groeit langzaam uit tot een project waar steeds meer mensen zich bij aansluiten", begint hij bij het enthousiaste bericht. Want dat zo veel mensen met hem mee leven, had hij vooraf niet zien aankomen.

Buiten de bloed, zweet en tranen die de uitdaging fysiek zal opbrengen, is Rijpma ook al erg druk met de hele planning. "Achter de schermen draait inmiddels alles op volle toeren.

Routes, logistiek, kleding, partners, content, herstel, planning… het begint steeds echter te voelen!" Hij maakte bovendien bekend zich in te zetten voor de Antoinette Foundation, waar zijn vrouw zich inzet voor kinderen die gepest worden.

Inzamelingsactie

"Na de Tour vorig jaar kreeg ik opvallend veel berichten over het tenue dat ik droeg. Daarom pakken we het dit keer anders aan: de VII Classics-kleding wordt straks beschikbaar via een webshop, waarbij een deel van de opbrengst naar de Antoinette Foundation gaat", aldus Rijpma, die zich op een bijzondere manier wil inzetten voor zijn vrouw. Daarnaast wil hij de helse tocht ook laten vastleggen op een unieke manier.

"En misschien nog wel het meest bijzondere, steeds meer mensen zeggen hetzelfde: hier moet een documentaire van gemaakt worden", vervolgt Rijpma. "Dat voelt ergens logisch. Niet alleen vanwege de fysieke uitdaging, maar vooral door het verhaal erachter. Mentale weerbaarheid. Discipline. Twijfel. Doorzetten. En de verbinding tussen sport en impact maken voor anderen." Het leidt tot zeer veel reacties van vrienden en fans, die maar wat graag bijdragen aan de inzamelingsactie. Buiten het afzien op de fiets, zal het ongetwijfeld een zeer bijzondere reis worden. Zijn vrouw zal dan ook onverminderd trots op hem zijn.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover