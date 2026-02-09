Femke Kok is op de Olympische Winterspelen de topfavoriete op de 500 meter, maar maandag is ze ook kanshebster op het goud bij de 1000 meter. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer doet in aanloop naar die race een dringende oproep aan Kok.

Kok is in Milaan de topfavoriete op de 500 meter, want dat is de afstand waarop ze de afgelopen drie jaar wereldkampioene werd. Ze doet op de Spelen ook mee aan de 1000 en de 1500 meter. Timmer hoopt niet dat Kok die twee afstanden allebei als een bonus ziet. "Als ik Femke Kok was, was die 1000 meter ook een hoofdgerecht. Die 1500 meter is een toetje", vertelt de drievoudig olympisch kampioene in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Volgens Timmer kan Kok door haar snelle start heel gevaarlijk zijn op de 1000 meter: "Die 500 beheerst ze natuurlijk als geen ander, dat is haar afstand. Maar ik vind dat ze op die 1000 meter veruit de beste kan zijn ook, want zij opent gewoon veruit het snelst. Die eerste ronde heeft ze ook in de benen en in die laatste ronde heeft zij rek om iets van verval te hebben om hem door te rijden."

'Ze hoeft zich niet gek te laten maken'

Timmer ziet Leerdam als grootste concurrente voor het goud, maar zag bij eerdere wedstrijden dat Kok het moeilijk had in directe duels met Leerdam. De voormalig topschaatsster denkt dat Kok dan ook voordeel heeft van het feit dat landgenoten op de Spelen niet tegen elkaar mogen rijden in dezelfde rit.

Kok werd bij de loting in de dertiende rit gekoppeld aan de Amerikaanse Brittany Bowe, die vier jaar geleden derde werd. Leerdam treft in de slotrit titelhoudster Miho Takagi. "Voor Femke is dit een prima rit. Beter dit dan tegen Jutta, dat is dan een Nederlandse, dus dat gaat sowieso niet. Maar dit is wel beter, want dit is te controleren. In deze rit hoeft ze zich niet gek te laten maken. Ze zit voor Jutta, ze zet een tijd neer en dan mag Jutta daarna tegen Takagi."

Bijzondere steun

De 25-jarige Kok wordt in Milaan gesteund door een hele fanclub en ook komen er veel mensen uit haar dorp Nij Beets kijken. Timmer denkt dat het alleen maar voor extra motivatie zorgt bij de topschaatsster: "Dat is gewoon leuk. Die hebben jou dan toch een beetje gevolgd en zo. En dan sta je eindelijk op zo'n grote toernooi. Ja, dat zo'n heel dorp uitloopt, dat had ik toen ook in de tijd. Dat is toch bijzonder dat al die mensen de moeite nemen om ook voor jou daar te komen."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.