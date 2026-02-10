Jutta Leerdam is olympisch kampioene na een verbluffend goede 1000 meter, maar er is een klein probleempje met haar gouden plak. Die is namelijk al een beetje kapot nadat Leerdam er wat te enthousiast mee omging. Schaatsicoon Marianne Timmer hoopt dat het eremetaal weer een beetje opgepoetst kan worden.

Leerdam won maandagavond de 1000 meter langebaanschaatsen en ontving daarna eindelijk de plak waar ze van droomde. Ze kreeg van haar gouden medaille geen genoeg en zwaaide er te pas en te onpas mee. Al eerder bleek dat sommige medailles niet kwalitatief even goed waren en daar had ook de Nederlandse last van.

Beschadigde medaille

Het lintje was namelijk wat beschadigd en er zat ook een deukje in de gouden plak. Leerdam kreeg van de organisatie te horen dat zij, en andere olympiërs, de medaille mogen laten maken. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud begrijpt Marianne Timmer er maar weinig van. "Dat moet toch te fiksen zijn? Er zit een klein minpuntje aan, dat hadden ze dan beter moeten checken", wijst de drievoudig olympisch kampioene naar de organisatie.

De feestvreugde is desalniettemin gigantisch. "Als het maar weer gefikst wordt. De medaille wordt er niet minder mooi van, het is nog steeds een prachtige medaille." Dat er een klein deukje in zit en het lintje niet meer naar behoren werkt, daar heeft de gemiddelde olympiër volgens Timmer waarschijnlijk maling aan. "De emotionele waarde is het allermooiste."

Op de vorige Olympische Zomerspelen in Parijs waren er ook al incidenten met de medailles. Zo verkleurden ze bijzonder snel. Timmer heeft drie medailles, twee uit 1998 en een uit 2006, maar heeft daar nog geen last van. "Die doen het nog. Dat was wel goeie kwaliteit."

