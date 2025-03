Marianne Timmer heeft goed nieuws voor Nederlandse schaatsfans: 'Om hem maak ik me geen zorgen'

Marianne Timmer zag dat Kjeld Nuis niet mee kon doen om de knikkers bij de WK afstanden. Hij werd - een kleine twee weken na zijn blessure - zevende op de 1000 meter en zesde op de 1500. Toch komt het allemaal wel goed met Nuis, denkt Timmer.

De 35-jarige Nuis was enorm kwaad, nadat hij bij de World Cup in Thialf te horen kreeg dat hij gediskwalificeerd was op de 1500 meter. Het resulteerde erin dat de schaatser een plastic stoel kapot trapte. Hij haalde zijn voet open en het was lange tijd onzeker of hij überhaupt mee kon doen aan de WK afstanden.

"Topsport is op het allerhoogste niveau moeten presteren en dan kan je geen stommiteiten en gekkigheid uithalen", is Timmer van mening. Ze zegt tegen Sportnieuws.nl: "Want dat moet je meteen bekopen. Maar om Kjeld maak ik me absoluut geen zorgen. Hij zal volgend jaar voorzichtiger zijn als hij getriggerd wordt, dus hij doet mee met de top."

Olympisch jaar

Timmer zou zomaar eens gelijk kunnen krijgen, want Nuis had héél veel spijt van zijn onbezonnen actie. Hij heeft dan ook even 'alles bij elkaar gejankt', zei hij bij de NOS. "Als je in bed ligt, dan ga je wel nadenken, waarom heb je dat nou gedaan? Maar je kan niet meer terug."

Volgend jaar is een belangrijk jaar in de schaatswereld, omdat de Olympische Winterspelen van in Milaan op het programma staan. Daar willen de Nederlandse toppers op hun allerbest zijn. " Ik kijk er eerlijk gezegd nu al naar uit", zegt Timmer. "De nieuwe generatie klopt aan. Je kan geen steken laten vallen, want dat kost je meteen een podiumplek."

Vakantie met Joy Beune

Nuis nam geen medailles naar huis, maar desondanks is zijn huis wel drie gouden plakken rijker. Zijn vriendin Joy Beune kende namelijk een zeer succesvol WK, waar ze de 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging won. Na de zege van Beune op de 'schaatsmijl' beleefde het stel zelfs nog een geheimzinnig onderonsje.

Beune gaat nu met Nuis genieten van de nodige vrije tijd, vertelde ze aan Sportnieuws.nl. "Ik kan nu even lekker uitrusten, heb geen verplichtingen en geen schaatsen, dus ik ga daar volop van genieten. Ik ga even lekker naar de zon met Kjeld, en we brengen ook nog een weekje door met Kjelds zoontje tijdens de meivakantie. Daar kijk ik erg naar uit: even naar de zon, niks moeten, en lekker de fiets meenemen."