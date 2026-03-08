Marijke Groenewoud zorgde bij de WK allround voor de enige Nederlandse podiumplek. De topschaatsster blonk uit op de lange afstanden en eindigde daardoor als tweede in het klassement. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer zag een 'ouderwets goede' Groenewoud bij de laatste wedstrijd van het jaar, maar denkt dat de schaatsster wel een dubbel gevoel over zal houden aan het schaatsjaar.

Groenewoud legde met een sterke vijf kilometer tegen landgenote Joy Beune alle druk op Ragne Wiklund, maar de Noorse bleek daar prima tegen bestand in de slotrit en greep de wereldtitel in Thialf. Voor Groenewoud restte daardoor voor de tweede editie op rij de zilveren medaille, maar daar mag ze volgens Timmer erg tevreden mee zijn.

"Ze reed weer ouderwets goed", vertelt de voormalig topschaatsster in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat lichtvoetige kwam er weer helemaal uit. Zij steeg weer echt boven zichzelf uit zoals ze kan."

'Dat is dan wel incasseren'

Groenewoud kwam uiteindelijk 0,63 punt tekort ten opzichte van wereldkampioene Wiklund in het klassement. Het grootste deel van die achterstand liep ze op bij de 500 meter en dus baalde de schaatsster na het toernooi het meeste van die afstand. Volgens Timmer hielp het ook niet mee dat er zaterdag precies voor haar race een reparatie aan het ijs gedaan moest worden.

"Het probleem is dan dat je langer je schaatsen aan hebt en die zijn zo strak", vertelt Timmer. "Dan knelt dat natuurlijk nog meer. En iedereen weet precies wanneer ze op het ijs staan, wanneer je je routines gaan beginnen. Die tijd wordt dan langer en dat is dan wel een beetje incasseren."

'Dubbel gevoel'

Groenewoud sluit het schaatsjaar af met een gouden olympische medaille op de mass start en zilver op de WK allround, maar toch denkt Timmer dat ze niet helemaal tevreden zal zijn over het afgelopen seizoen. Dat heeft alles te maken met haar prestaties op de individuele afstanden in Milaan: "Dat is een dubbel gevoel, want ze heeft op de Spelen niet laten zien wat ze hier laat zien."