Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de eerste schaatsafstand van de Olympische Winterspelen staat op het programma. Merel Conijn, Joy Beune en Marijke Groenewoud hopen op succes tijdens de 3000 meter. Groenewoud treft op het ijs een ijzersterke tegenstander in een rechtstreeks duel en dat zorgt voor een enthousiaste Marianne Timmer.

Groenewoud neemt het in de voorlaatste rit namelijk op tegen Ragne Wiklund, de ijzersterke Noorse die misschien wel dé favoriet is voor olympisch goud. Timmer moet in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud even nadenken of het een droomloting is voor de Nederlandse, die in ieder geval een tegenstander treft waar ze zich aan kan optrekken.

"Heel interessante rit. Zij kunnen elkaar helemaal kapotmaken", zo voorspelt Timmer. "Het is lekker als je denkt ik kan haar hebben, ik kan haar hebben. Onderweg zie je heus wel of iemand voor of achterligt, op de kruising probeer je elkaar af te troeven." Timmer verwacht tussen Groenewoud en Wiklund dan ook een 'psychologisch spel'. "Wiklund is in bloedvorm, en Groenewoud ook. Dus die zijn aan elkaar gewaagd."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Dat maakt het dus een interessant duel. "Het is juist de moeilijkheid om bij je eigen techniek te blijven en je niet gek te laten maken. Is het een voordeel? Zij (Groenewoud, red.) kan onderling met competitie rijden." Dat bleek op het olympisch kwalificatietoernooi onder meer op de 1500 meter, toen ze Joy Beune rechtsstreeks duel versloeg. "Als je wint van Wiklund, zit je heel goed", concludeert Timmer.

Zaterdagmiddag weten we meer. Dan strijden Groenewoud, Joy Beune en Merel Conijn om de eerste schaatsmedailles. Wiklund lijkt de grootste concurrent uit het buitenland, al zijn ook Isabelle Weidemann, Valérie Maltais, Francesca Lollobridiga en Martina Sábliková op een goede dag gevaarlijk voor de medailles.