De Nederlandse olympiërs hopen mooie prestaties te leveren op de Winterspelen in Milaan. Maar volgens schaatsicoon Marianne Timmer hebben ze op een vlak al gewonnen: hun uiterlijk. "Dat valt meteen op."

In aanloop naar de Spelen deelden een aantal olympiërs niet alleen hun voorbereidingen in de sport, maar ook in hun uiterlijk. Schaatssters Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune lieten bijvoorbeeld hun nagels doen. Marcel Bosker hoopte de show te kunnen stelen met een gepersonaliseerde helm, maar dat ging helaas niet door.

Drievoudig olympisch kampioene Timmer vindt het leuk om te zien. Ze somt nog een paar succesvolle Nederlandse olympiërs op die in het verleden ook uitpakten met hun nagels. "Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel, die hadden toen ook al rood, wit, blauw. En Ireen Wüst en zo. Ja, dat is natuurlijk wel leuk", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

'Het is je uitstraling'

"Dat hoort er allemaal bij. Ja, alle puntjes op de i dus. Daarom is dat wel belangrijk om ook het totaalplaatje wel op orde te hebben", vervolgt het schaatsicoon. "Mensen zijn daar mee bezig. Het is je uitstraling. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk."

Zelf besteedde ze minder aandacht aan haar uiterlijk. "Ik ben ook niet zo geschikt voor nagellak en zo", legt ze uit. "Nee, ik vind het wel heel mooi. Maar bij mij gaat het er al na één dag weer af. Maar ik vind het wel mooi", benadrukt ze.

'Oranje is een gave kleur'

Bovendien vindt ze de pakken en kleding van TeamNL er goed uitzien. "Gewoon echt Nederlands. Mooi oranje. We vallen lekker op", zegt Timmer. "Oranje is gewoon een gave kleur." Je ziet de Nederlandse atleten daardoor direct rondlopen in het olympisch dorp. "Dat valt meteen op, ja."