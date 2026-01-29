Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe heeft een boekje opengedaan over de ontmoeting met haar vriendin. De twee werden verliefd tijdens de Winterspelen in Peking. Het is een van de mooiste olympische herinneringen van Bowe.

Bowe won in 2018 en 2022 olympisch brons op de Spelen, op de ploegenachtervolging en de 1000 meter. Maar bij die laatste editie had haar medaille een bijzonder randje. "Dat was absoluut de grootste overwinning in Peking", vertelt de 37-jarige over de ontmoeting met haar vriendin in PEOPLE.

Bowe heeft een relatie met de aanvoerder van het Amerikaanse ijshockeyteam Hilary Knight (36). "We kenden elkaar al een paar jaar via verschillende evenementen van Team USA. Maar daar hadden we voor het eerst de tijd om elkaar echt te leren kennen en een connectie aan te gaan", vertelt de schaatsster.

'Met mondkapjes op'

"Het was alles behalve glamoureus", vervolgt ze over de ontmoeting. Knight vroeg haar om een wandeling te maken na het diner. "Dat was onze eerste date: een wandeling door het olympische dorp, met mondkapjes op want iedereen moest zich beschermen voor het coronavirus."

De twee besloten vaker samen te wandelen en gingen later ook samen dineren. "Het was een unieke manier om iemand te leren kennen. Het was best cool, omdat we in zo'n bubbel zaten. We hadden geen familie, vrienden of andere afleiding. We hadden echt alle tijd voor elkaar", legt Bowe uit.

Winterspelen 2026

Inmiddels zijn ze vier jaar verder en wonen ze samen in Salt Lake City. Ze zullen in Milaan opnieuw allebei in actie komen op de Winterspelen, waarschijnlijk voor het laatst in hun carrière. Knight hoopt op een vijfde medaille met het Amerikaanse team. Ze won al drie keer zilver (in 2010, 2014 en 2022) en één keer goud (in 2018). Bowe komt in Milaan in actie op de 1000 en 1500 meter.

