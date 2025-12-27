Op de tweede dag van het OKT maakten de mannen er op de 500 meter een waar spektakel van. Jenning de Boo trok aan het langst eind na een zinderend duel met Sebas Diniz, maar ook opvallend waren de vele valpartijen. Schaatsicoon Marianne Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze denkt dat die momenten van invloed waren op de uitslag.

De toon werd zaterdag al in de eerste rit van de eerste omloop van de 500 meter gezet toen Geophrey Coenraad onderuit ging. Hij bleek uiteindelijk zeker niet de laatste te zijn die op de kortste afstand de boarding ingleed. Het zorgde ervoor dat de wedstrijd meerdere keren stilgelegd moest worden om de boarding te repareren of de schade bij de rijders op te nemen. Timmer is het dan ook volledig eens met de stelling dat de valpartijen van grote invloed waren op de einduitslag.

'Dat heeft gewoon impact'

Niet alleen de vallende schaatsers hebben er last van, ook degenen die na hen het ijs op moeten: "Je ziet toch gebeuren, dus je moet even langer wachten. Het ijs moet gerepareerd worden, dus het heeft gewoon zeker impact. Je moet moet er wel mee omgaan. Je schaatsen zitten heel strak dus je hebt daar rekening mee gehouden. Je weet precies op welke rit jij het ijs opgaat. Dat is allemaal een patroon en die schaatsen die knellen.... Je zal er niet meteen helemaal chaos van krijgen in je hoofd, want dan gooi je heel veel weg. Maar lekker is anders."

Timmer viel ook nog iets op aan de valpartij: "Het waren er heel veel en ook steeds in dezelfde bocht. Dat vond ik ook wel opvallend, maar ik heb niet echt gekke dingen gezien dat ik denk: goh, daar ligt iets op het ijs. Een vogelpoepje kan niet, want ze zitten binnen. Ook geen blokje dus ik denk toch wel dat het de spanning was. Thialf maakt al jarenlang op heel hoog niveau ijs. Dus dat is echt niet aan het toeval overgelaten."

Risico's

De drievoudig olympisch kampioene denkt dat er een aantal rijders simpelweg teveel risico hebben genomen doordat het veld erg dicht op elkaar zit. "Het is alles of niets. Je gaat naar de Spelen of niet. Dus je rijdt op risico's, want als je kijkt ook hoe dicht het op elkaar zit. Met risico's dan een ligt een valpartij eerder op de loer als dat je toch een kleine zekerheid inbouwt. Maar dat kan nu niet."

Bij de rit tussen Max Bergsma en Sven Kemp werd het helemaal een chaos. Bergsma ging vlak na de start onderuit en toen Kemp na het afmaken van zijn 500 meter langs die plek reed, ging ook hij tegen het ijs door het loshangende sponsordoek. "Dan zou je natuurlijk nog heel ongelukkig je been kunnen breken", verzucht Timmer over dat moment. Gelukkig leek de schade uiteindelijk mee te vallen.

