Jutta Leerdam krijgt zondag de kans om zich te revancheren voor de ongelukkige valpartij op de 1000 meter bij het OKT. De topschaatsster kan zich dan via de 500 meter alsnog plaatsen voor de Olympische Winterspelen, maar het is de vraag of ze dan voluit kan gaan.

Leerdam heeft nagenoeg alle grote titels in het schaatsen wel gewonnen, maar eentje ontbreekt er nog op haar palmares: olympisch goud. Ze zet dit jaar dus alles op alles om dat doel te behalen, maar op het kwalificatietoernooi ging het vrijdag uitgerekend op haar favoriete afstand mis. Leerdam ging onderuit en moet daardoor hopen op een aanwijsplek. Daar lijkt bij het publiek in ieder geval genoeg steun voor te zijn.

Toch kan Leerdam zich ook op eigen kracht nog zien te plaatsen, want ze doet ook mee aan de 500 en 1500 meter. De kortste afstand staat zondag op het programma. Winst is genoeg voor een olympisch ticket, maar dat lijkt lastig te worden met Femke Kok als concurrente. Een tweede of derde plek is echter mogelijk ook voldoende voor een plek op de Winterspelen.

Leerdam heeft last van rug

Leerdam zal hopen dat ze daarin slaagt, want anders wordt ze waarschijnlijk afhankelijk van wat de KNSB gaat doen. Het ziet er echter naar uit dat het een moeilijke opgave gaat worden, want de schaatsster blijkt een dag na haar val nog altijd last te hebben.

Dat vertelde NOS-presentator Henry Schut tijdens de uitzending op de tweede dag van het OKT toen hij vast vooruitblikte op het programma van een dag later. "Jutta Leerdam, hoe gaat het met haar? Nou, ze laat ons net weten: ze heeft nog wat last van haar rug dus laten we hopen dat het morgen voorbij is."

Twee kansen voor Leerdam

Leerdam heeft zondag in ieder geval twee kansen om zich bij de beste drie op de 500 meter te rijden. Waar op de Spelen de afstand slechts één keer wordt gereden, staan er op het OKT twee 500 meters op het programma. De snelste tijd van de twee omlopen telt uiteindelijk voor wie er naar de Olympische Winterspelen gaat.

De 26-jarige Leerdam komt maandag ook nog in actie op de 1500 meter. Dat is echter een afstand die ze maar zelden rijdt en waar ze dus enkel tot de outsider gerekend wordt. Leerdam kan het echter wel, want ze pakte in het verleden al twee keer brons op de 1500 meter bij de NK afstanden.

