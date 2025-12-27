Een bizarre valpartij op de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi. Daar ging Sven Kemp onderuit door een loshangende reclameposter. Even daarvoor schoof zijn tegenstander al onderuit.

Kemp opende net als zijn opponent Max Bergsma in 9,9. Laatstgenoemde kon zijn 500 meter echter niet vervolgen omdat hij in de buitenbocht onderuit ging. Daarbij nam hij met zijn schaats een hele rits reclameposters mee. Nietsvermoedend schaatste Kemp verder. Dat terwijl Bergsma met veel pijn op de grond bleef liggen. "Met zo veel kilometer per uur, dat is gewoon met je brommer in de kussens", schetste commentator Erik van Dijk.

Kemp finishte in 35,09 en was daar zichtbaar tevreden mee. De 24-jarige laatbloeier zwaaide triomfantelijk naar het publiek. Andersom werd er ook gewuifd, maar dan vooral dat Kemp op moest letten. Bergsma lag namelijk nog steeds op het ijs met de posters aan het ijzer van zijn schaats.

Opmerkelijke valpartij schokt Thialf

Hij was aan het stoeien om hem los te krijgen, maar daar hielp Kemp hem onbedoeld bij. De waarschuwing van het publiek kwam te laat. Kemp probeerde nog over de posters te springen, maar nam de doeken met zijn schaats mee. Een schokgolf ging door Thialf, dat vervolgens even stilviel. Gelukkig konden beide schaatsers zonder al te veel schade opstaan.

Het was uiteindelijk Jenning de Boo die de 500 meter wist te winnen. Daarmee verzekerde hij zich van een plaats op de Olympische Spelen. Sebas Diniz werd tweede, voor Joep Wennemars.

