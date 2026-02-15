Een vijfde plaats op je olympische debuut is normaal gesproken reden voor een brede glimlach. Toch overheerste bij Sebas Diniz na de 500 meter niet alleen trots, maar ook het gevoel dat er misschien wel meer in had gezeten. De Nederlander liet in zijn rit zien over pure snelheid en explosiviteit te beschikken, maar betaalde in de slotfase de prijs voor een klein foutje.

Diniz liet vanaf de start zien waarom hij als een van de meest explosieve sprinters van Nederland wordt gezien. Zijn opening was uitstekend en na de eerste meters zat hij zelfs op het schema van topfavoriet Jordan Stolz. Met zijn 34,461 eindtijd eindigde hij uiteindelijk als vijfde, op slechts twee tienden van een seconde van het brons. Een miniem verschil dat nog maar eens onderstreepte hoe dicht hij bij een olympische medaille zat, terwijl hij in de slotbocht nog een foutje maakte en daar kostbare snelheid verloor.

Knap olympisch debuut van Sebas Diniz

Schaatsicoon Marianne Timmer zag vooral de enorme explosiviteit van de jonge Nederlander, zo vertelde ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Super opening. Goede eerste bocht. Hij is heel explosief", zag Timmer, die Diniz veel overeenkomsten zag hebben met een voormalig Japanse topsprinter. "Dat hele felle in de eerste honderd meter doet me een beetje denken aan Hiroyasu Shimizu. Zo klein, zo explosief."

Juist daarom doet het volgens haar extra zeer dat het net niet samenvalt. "Hij wordt vijfde met niet de ideale rit. Dat is knap, maar ook pijnlijk. Dan denk je: als het hier wél samenvalt." Op de 500 meter telt iedere meter en iedere tiende, zeker in de laatste bocht waar Diniz nog wat tijd liet liggen.

'De potentie is er absoluut'

Toch overheerst bij Timmer vooral het geloof in de toekomst van de jonge sprinter. "De potentie is er absoluut", benadrukte ze. "Van hem gaan we zeker nog iets horen." Volgens de oud-olympisch kampioene is Diniz een echte 500-meter-specialist. "Het is echt zo’n explosieve sprinter. Dat moet allemaal samenvallen. Dat finetunen in die bochten, daar zit nog winst. Maar daar zit gewoon meer in."

Voor zijn verdere ontwikkeling vindt Timmer dat hij zich niet alleen op de kortste afstand moet richten. "Ik zou de 1000 meter er wel bij pakken", stelt ze. "Alleen maar 500 metertjes is ook wel karig voor je wedstrijdritme." Tegelijkertijd weet ze haar eigen rol. "Maar goed, ik ben niet zo’n coach, dus ik mag ook niet op die stoel gaan zitten. Als ik hem was, had ik dat er wel bij gepakt."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.