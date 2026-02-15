Ongewild is Joep Wennemars een van dé onderwerpen van Olympische Winterspelen. Niet omdat hij op de 1000 meter een prachtige medaille won, maar omdat hij in kansrijke positie werd gehinderd door zijn tegenstander. Op de 500 meter kon hij zich sportief gezien niet écht revancheren, maar schaatsicoon Marianne Timmer verwacht nog het een en ander van de topschaatser.

Het verhaal is bekend: de Chinese schaatser Lian Ziwen verknalde de kruising van Wennemars op de 1000 meter, die ondanks een herkansing via een re-skate naar een mooi resultaat kon fluiten. Het zorgde voor een enorme lading aan steunbetuigingen voor Wennemars, die ook een verzoenend gesprek had met zijn veelbesproken tegenstander. Wat betreft de topschaatser van Team Essent is het onderwerp nu dus ook afgesloten.

Kansrijk op 1500 meter

Aanstaande donderdag rijdt Wennemars immers nog de 1500 meter en daar wil hij een medaille winnen. Volgens Timmer is hij zeker kansrijk, zo vertelt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Het rondje van Joep (op de 500 meter, red.) was zeer goed. Dat had hij ook even nodig. Een leuke opwarmer, Joep gaat zich helemaal focussen op de 1500 meter. Als ik hem zo zie: die ogen staan zó op scherp."

Wennemars is volgens Timmer een 'vuurvreter' en kan hij de frustratie ook omzetten in iets moois. "Ik verwacht dat hij écht een heel goede 1500 meter gaat rijden. Je ziet het aan de uitstraling, hij heeft wat recht te zetten. Hij heeft het met de tegenstander uitgesproken en dat is ook klaar nu. Dat is geweest, dat ligt achter hem." De focus ligt nu dus op schitteren op de 1500 meter.

Wennemars en co schaatsen op donderdag 19 februari de 1500 meter. De twee andere Nederlanders zijn Tijmen Snel en tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis. Jordan Stolz, die eerder de 500 en 1000 meter won, is de topfavoriet voor het goud.

