Sebas Diniz was na Jenning de Boo de beste Nederlander op de 500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De sprinter van Team IKO-X2O werd vijfde en sprak na afloop over dubbele gevoelens. "Als ik mijn rit gewonnen had, had ik een stuk dichterbij gezeten", zei hij onder meer tegen Sportnieuws.nl.

Diniz moest na de rit tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz een olympisch record rijden om zich op het podium te mengen. Maar in zijn directe rit tegen de Poolse outsider Damian Zurek reed hij geen perfecte rit en daar kwam zijn dubbele gevoel vooral vandaan. "Ik verloor teveel snelheid in de laatste bocht, omdat er heel veel druk op mijn benen kwam te staan. Daar verloor ik het op. Als ik mijn rit gewonnen had, had ik een stuk dichterbij een medaille gezeten. Nu is het twee tienden, dat is nog steeds een verschil", zei hij na zijn rit tegen Sportnieuws.nl.

'Supergoed resultaat'

Toch is Diniz vooral trots op zijn vijfde plek. "Als je bedenkt dat mijn beste resultaat een vierde plek op de World Cup is en dan nu als het er om gaat vijfde... Dat is nog steeds een supergoed resultaat." Hij had de eer om na de superrit tussen Jordan Stolz en Jenning de Boo te mogen. "Ik hoorde wel dat er wat gebeurde, maar ik zat ook in mijn eigen bubbel. Ik hoorde van het publiek dat het supertijden waren en ik dacht al wel dat dat 33'ers waren. Maar ik vond het niet erg dat ik het niet precies wist."

'Dat zorgt voor het dubbele gevoel'

Na zijn rit wist Diniz dat hij vijfde werd, ver achter de gladiatoren Jenning de Boo en Jordan Stolz. "Zij lieten echt topniveau zien, met tijden die normaal op hooglandbanen worden gereden. Dat is echt fantastisch. Het motiveert mij alleen maar dat ik nog harder moet en een stap moet zetten. Ik heb het idee dat ik mee kan. Ik word vijfde met geen perfecte rit en dat biedt dus perspectief. Het accepteren dat ik nog ver achter die twee sta, zorgt voor het dubbele gevoel. Maar het laat zien dat ik potentie heb."