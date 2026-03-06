Schaatsicoon Marianne Timmer is enthousiast over de prestaties van Jenning de Boo na dag 1 van de WK sprint. De voormalig topschaatsster is er dan ook van overtuigd dat De Boo deze goede lijn door kan trekken en Jordan Stolz kan verslaan, al heeft ze wel een waarschuwing voor hem. "Hij moet wel serieus scherp blijven", aldus Timmer.

"Jenning is in vorm, maar het is zijn eigen publiek. Hij is hongerig natuurlijk. Hij wil sowieso die Stolz verslaan. Dat is nog die vete tussen die twee mannen. Ja, een sublieme rit", becommentarieert Timmer De Boo in gesprek met Sportnieuws.nl na de eerste dag van de WK sprint.

Toch verbaasde de goede vorm van De Boo Timmer niet. "Ik wist dat", lacht ze. "Als je goed kijkt; het is natuurlijk in Thialf, wij trainen hier altijd, het is een extra gaaf iets en Stolz en Jenning hebben nog iets uit te vechten. Want Jenning heeft natuurlijk zilver behaald in Milaan. Hoe lekker is het om toch hier in eigen huis even te laten zien dat ook hij het zomaar nog niet gewonnen heeft voor volgend jaar."

'Kan zich geen fouten permitteren'

Timmer is er dan ook van overtuigd dat De Boo op de WK sprint wél goud zal veroveren. "Hij is op koers en gaat dat ook afmaken", is ze stellig. Wel heeft ze een waarschuwing voor De Boo: "Hij moet wel serieus scherp blijven, want Stolz is natuurlijk absoluut in vorm. Ik heb nog even met zijn coach gesproken. Die zei ook: 'Hij had een hele goede rit, maar Jenning is op dit moment iets beter.'"

"Dus Jenning kan zich geen fouten permitteren en moet er morgen (vrijdag, red.) echt wel even voor rijden", vervolgt Timmer haar advies voor De Boo. "Maar hij vindt dat wel leuk, want daar zit nog wel een addertje onder het gras natuurlijk met dat zilver en met Stolz."

