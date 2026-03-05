Topschaatser Jenning de Boo heeft op de WK sprint een cruciaal foutje gemaakt. De 22-jarige ging tijdens de Olympische Spelen al de mist in en in Thialf zorgde hij opnieuw voor paniek bij zijn team.

De Boo maakte op het eerste onderdeel van het toernooi veel indruk met een sensationeel baanrecord. Met zijn tijd van 33.78 was hij zijn Amerikaanse concurrent Jordan Stolz de baas en pakte hij het baanrecord in Thialf terug.

Schaatsen vergeten

Wellicht was de schaatser van Team Reggeborgh zo in de wolken door die prestatie dat hij niet meer helemaal bij de les was. Na het uitfietsen stapte hij namelijk weer in de lift richting het middenterrein, maar dat deed De Boo zonder zijn schaatsen.

Eenmaal daar aangekomen brak de paniek uit. De schaatsen van De Boo werden snel naar hem toegebracht, zodat hij toch nog op tijd kon beginnen met inrijden. Het moment bleek geen negatieve impact te hebben op zijn race. Hij was de snelste op de 1000 meter met een tijd van 1:06.52.

Na afloop van de race gaf hij zijn eigen fout toe. "Daar gaan we het niet over hebben", begon hij met een lach bij NOS. "Mijn trainer zei ook al: 'Welke ezel stoot zich nou twee keer aan dezelfde steen?'" Gelukkig liep het allemaal goed af. "Een minuutje nadat ik ze kwijt was, had ik ze ook alweer, dankzij onze goede staf. Maar het was wel weer een stom momentje."

Olympische Spelen

Het ging ook al mis voor De Boo op de Winterspelen. Voor zijn race op de 1000 meter was hij ook al zijn schaatsen vergeten. Die had hij na de training in de bus laten liggen. "Ik had het pas door toen onze materiaalman Rienk Nauta naar mijn kamer kwam met de vraag of mijn schaatsen nog geslepen moesten worden. En toen lagen ze nergens", vertelde hij erover in Milaan.

Gelukkig werden de schaatsen teruggevonden in de bus en kon De Boo gewoon aan de start verschijnen van de 1000 meter. Daar pakte hij het zilver achter Jordan Stolz. Dat deed hij ook op de 500 meter.

Baanrecord

Tijdens de WK sprint was De Boo zijn Amerikaanse concurrent de baas op de eerste 500 meter. De Nederlander pakte zijn baanrecord in Thialf terug met een tijd van 33.78. Stolz klokte 34.13 op de kortste sprintafstand.