Schaatsster Sanne in 't Hof beleefde een seizoen met diepte- en hoogtepunten. Ze liep de Olympische Spelen mis, maar won wel haar eerste medaille op een internationaal titeltoernooi. Dat heeft haar een nieuwe verbintenis opgeleverd.

De 28-jarige schaatsster is sinds 2024 onderdeel van Team Essent en heeft nu haar handtekening gezet onder een verbintenis die haar tot medio 2027 aan de ploeg van hoofdcoach Jac Orie bindt. "Ik kan me geen betere plek wensen dan bij Team Essent, dus ik ben heel blij met mijn contractverlenging", reageert In 't Hof enthousiast.

Fijne samenwerking

"Ik heb fijne teamgenoten met wie ik geweldig kan trainen, de samenwerking met Jac en de staf voelt heel goed en alles is tot in de puntjes geregeld. Dat is precies wat je nodig hebt om elke dag het maximale uit jezelf te halen." In 't Hof kende een sterk seizoen. In Calgary dook ze bij de tweede World Cup voor het eerst onder de vier minuten op de 3000 meter (3.57,78), waarna ze twee weken later in Heerenveen met 6.47,65 haar tweede tijd ooit op de 5 kilometer noteerde.

'Dat heeft me veel pijn gedaan'

Door fysiek ongemak kon ze haar vorm echter niet verzilveren tijdens het OKT en liep ze plaatsing voor de Olympische Spelen van Milaan mis. "Als topsporter streef je altijd naar het hoogst haalbare. Natuurlijk baal ik enorm van het missen van de Spelen. Dat heeft me veel pijn gedaan en voelt nog steeds als een smet op mijn seizoen", zegt ze.

"Tegelijkertijd ben ik, als ik kijk naar mijn progressie en de uitslagen die ik heb gereden, zeer tevreden." Bij de EK Afstanden veroverde ze brons op de 3000 meter en werd ze Europees kampioen op de ploegenachtervolging. "Ik heb voor het eerst in mijn carrière een medaille behaald op een internationaal titeltoernooi en ben onder de vierminutengrens gedoken op de 3000 meter. Dat zijn prestaties waar ik trots op ben en die me veel vertrouwen geven. Ik weet ook dat er nog meer in zit."

Vooruitgang

In 't Hof kijkt uit naar nieuwe seizoen. "Ik ben ervan overtuigd dat ik op zowel de 3 als 5 kilometer nog flinke stappen kan zetten. Na het OKT hebben Jac en ik andere trainingsmethodes geprobeerd en die hebben goed uitgepakt", vertelt ze. Ook coach Orie is blij dat In 't Hof aan de ploeg verbonden blijft. "Sanne heeft het afgelopen seizoen aanzienlijke vooruitgang geboekt."

"Dat ze zich voor de Spelen niet wist te plaatsen, was natuurlijk ontzettend jammer, zeker gezien de vorm die ze had." Toch heeft Orie alle vertrouwen in de schaatsster. "De manier waarop ze daarna heeft gereageerd en het seizoen heeft afgesloten, met goede prestaties tijdens de EK Afstanden en NK Allround, zegt veel over haar mentale weerbaarheid en topsportmentaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog veel beter kan worden."