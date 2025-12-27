Marijke Groenewoud heeft bij het OKT een olympisch ticket in de wacht gesleept op de 3000 meter. De Europese kampioene troefde wereldkampioene Joy Beune na een zinderende strijd af in Thialf. Beune lijkt desondanks ook zo goed als zeker van haar plek op de Winterspelen. Nederlands kampioene Merel Conijn werd derde en zit in de wachtkamer.

Op voorhand was dit misschien wel één van de spannendste afstanden van het OKT. Conijn, Beune, Groenewoud en Bente Kerkhoff lieten allemaal dit seizoen al hun klasse zien. Groenewoud verzekerde zich na een zinderende strijd uiteindelijk van een olympisch ticket door de snelste tijd van allemaal te rijden.

Al voor de 3000 meter begon, was één kanshebber voor een olympisch ticket uitgeschakeld. Drievoudig Nederlands kampioene Antoinette Rijpma-De Jong besloot namelijk de afstand te laten schieten om zich te focussen op de 1500 meter van dinsdag. Bente Kerkhoff, de nummer twee van de NK afstanden, kreeg daardoor met Evelien Vijn plotseling een andere tegenstander in de vijfde rit.

Nederlands kampioene Conijn legt de lat hoog

Kerkhoff was de eerste van de grote namen die in actie kwam. De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander stelde zeker niet teleur, want ze reed een persoonlijk record en dook met 3.58,83 als eerste vrouw onder de vier minuten.

Conijn reed bij de NK afstanden naar de winst met een tijd die maar een fractie sneller was en moest dus aan de bak. Haar hele race reed ze rond het schema van haar ploeggenote, maar in de laatste twee rondes gooide de Nederlands kampioene er nog een schepje bovenop en met 3.57,36 legde ze de lat voor de laatste twee vrouwen nog wat hoger.

Groenewoud wint titanenstrijd met Beune

Toch kon Conijn tijdens die laatste rit niet zonder spanning toekijken, want met wereldkampioene Beune en Europees kampioene Groenewoud stonden er nog twee kleppers aan de start. Die twee stuwden elkaar tot grote hoogten, want halverwege de race lagen ze allebei drie seconden onder de tijd van Conijn.

Het was de grote vraag wie dat vol kon houden en Groenewoud kon dat als beste. Zij won in een fantastische tijd van 3.54,73 de beste. Beune hield precies genoeg over om Conijn van de tweede plek af te houden en lijkt ook zo goed als zeker van een olympisch ticket.

Conijn in de wachtkamer

De wereldkampioene komt namelijk terecht op de tiende plaats in de matrix en is daarbij ook nog eens een belangrijk onderdeel van de ploegenachtervolging. Conijn belandt op plek dertien van de matrix en moet dus afwachten of het genoeg is. Wel heeft zij op de 5000 meter nog een kans om alsnog een olympisch ticket in de wacht te slepen.

