Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor langebaanschaatsers stond zaterdag de 3000 meter voor vrouwen op het programma. Op die laatste afstand ontbrak een drievoudig Nederlands kampioene.

Antoinette Rijpma-de Jong meldde zich in aanloop naar de 3000 meter af. Bij de NK 2018, 2019 en 2023 werd ze Nederlands kampioene op die afstand en bij de Olympische Winterspelen van 2018 greep ze brons op de drie kilometer.

Ook Kim Talsma stond ingeschreven voor de 3000 meter, maar verscheen niet op het ijs van Thialf. Dat deden wereldtoppers Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn wel. Zij maakten er een groot spektakelstuk van in de schaatstempel. Het was Groenewoud die wereldkampioene Beune aftroefde in een sensationele tijd:

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App , zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Antoinette Rijpma-de Jong

Vrijdag, op dag 1 van het OKT, was Antoinette Rijpma-de Jong wel actief op de 1000 meter. Daarop werd ze zevende. Dat was onvoldoende om een plek te krijgen op de veelbesproken matrix, oftewel de tabel waarmee wordt besloten welke Nederlandse schaatsers gaan deelnemen aan de Winterspelen te Milaan. Nog onbekend is of ze wel gaat starten bij de 1500 meter.

Kim Talsma

Voor Talsma is het de tweede domper in korte tijd. Ze mocht tijdens de World Cup in Hamar invliegen om Joy Beune te vervangen, maar ging bij de ploegenachtervolging al snel onderuit. Ze is achteraf vooral blij dat ze naar Noorwegen gegaan is. Ze noemt het, ondanks het drama, 'een supervette ervaring'. "Een World Cup wil je gewoon een keer meemaken. Als ik me er misschien ooit weer eens tussen rijd, heb ik het al een keer meegemaakt", zei ze tegenover Schaatsen.nl.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.