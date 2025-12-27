Dag 2 van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zit er alweer op. Daarbij was het de beurt aan de mannen (twee 500 meters) en vrouwen (3000 meter). Jenning de Boo en Marijke Groenewoud wisten zich te plaatsen voor de Winterspelen. Joy Beune greep vooralsnog mis.

3000 meter (vrouwen)

Marijke Groenewoud was op de 3000 meter bij de vrouwen de beste in een geweldige tijd. Ze was maar net iets langzamer dan het baanrecord van Irene Schouten. Groenewoud mag naar Milaan en dat lijkt ook te gelden voor Joy Beune, die tweede werd. Nederlands kampioene Merel Conijn werd derde en is dus nog niet zeker van een startbewijs voor de Spelen.

Check hieronder de uitslag:

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

500 meter (mannen)

Sebas Diniz was de snelste op de eerste omloop van de 500 meter voor mannen. Hij kwam na 34,14 seconden over de streep in Thialf. Jenning de Boo, de wereldkampioen op deze afstand, werd tweede. De uiteindelijk snelste tijd telde. En dat was maar goed ook, voor De Boo. Hij revancheerde zich in een rechtstreeks duel met Diniz.

"Dit was niet normaal spannend", reageerde De Boo bij de NOS. "Je zit je al twee dagen helemaal op te vreten in het hotel tot je mag en zo'n eerste omloop zet hij (Diniz, red.) me gewoon op twee tienden. Daar ben ik van geschrokken en daar zat ik ook echt wel ff mee." Desondanks reed De Boo op de tweede 500 meter de snelste tijd van iedereen: "Dit had ik niet verwacht."

Check hieronder de uitslag:

Eerste dag

Op dag 1 van het OKT bleek maar weer wat voor verraderlijk toernooi het is. Topfavoriete Jutta Leerdam ging onderuit op 'haar' 1000 meter en zit in de wachtkamer voor de Olympische Spelen. Daartegenover stond de vreugde van Suzanne Schulting, die profiteerde van Leerdams uitglijder. Op de 5000 meter boekte Stefan van de Bunt verrassend succes. Lees alles hieronder terug:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.