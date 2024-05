Marijke Groenewoud laat, met haperende stem, van zich horen

Het gaat dit voorjaar in de schaatswereld vooral over de gestopte Irene Schouten, de gebroken enkel van Suzanne Schulting en de wispelturige Jutta Leerdam. Maar in de luwte horen we een andere Nederlandse schaatstopper nauwelijks. Tot nu, want ook Marijke Groenewoud staat in de spotlights.

Niet vanwege een ernstige blessure, een turbulent privéleven of omdat ze van ploeg wisselt. Groenewoud laat haar talent liever spreken. Zaterdag won de schaatsster van Team AH-Zaanlander het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) marathon op skeelers. En hoe: met overmacht reed ze de concurrentie in Hallum aan flarden.

Marijke Groenewoud won het ONK marathon op skeelers. ©Instagram Marijke Groenewoud

Indrukwekkende solo

Het was haar derde zege op rij tijdens het ONK. Zaterdag kwam ze met een voorsprong van vijf minuten op de nummer twee, solo aan. Ze was in de eerste ronde van 21 kilometer al weggereden. De resterende 42 kilometer reed ze moeiteloos door naar de streep. Zo nuchter als ze is, reageerde ze na afloop koeltjes op haar machtsvertoon.

'Geen flauw idee'

“Geen flauw idee hoe groot mijn voorsprong was”, zei Groenewoud tegen schaatsen.nl. “Toen ik de eerste keer wegreed was het nog heel ver, ging daardoor iets meer op reserve. Met anderhalve ronde te gaan voelde ik dat het moment daar was en heb ik een gat geslagen.” Toch kostte het haar behoorlijk wat energie, getuige de haperende stem waarmee ze sprak na haar inspanning. Het kan ook komen door de trainingsweek die Groenewoud had met het team op Tenerife.

Dubbele winst voor Jillert Anema

Haar trainer Jillert Anema van AH-Zaanlander was meer dan tevreden. Want ook bij de mannen won één van zijn pupillen. Kevin van der Horst en Jordy Harink konden samen strijden om de zege. In 2023 was-ie voor Harink, nu mocht Van der Horst het ONK op skeelers winnen. Anema kon de koers alleen via het weer analyseren. “Gelukkig bleef het droog”, zei de trainer. “Anders waren het heel andere koersen geworden.”

Lange afstand

Groenewoud is een specialiste op de lange afstand en won al twee keer de wereldtitel op de mass start en is een onderdeel van de gouden ploegenachtervolging bij de dames.