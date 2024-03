Foto's | Joy Beune schaart zich in dit rijtje Nederlandse vrouwen met winst op WK allround

Joy Beune pakte zondag voor de eerste keer de wereldtitel allround. Ze was na een mooi gevecht haar Nederlandse concurrentes Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong te snel af. Beune is de zevende Nederlandse vrouw die wereldkampioen allround is geworden. Bekijk hier welke vrouwen haar voorgingen.

