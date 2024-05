Jutta Leerdam vol ongeloof op het water: 'Niet normaal dat ik dit heb gedaan'

Jutta Leerdam combineert deze weken het nuttige met het aangename. De Westlandse schaatsdiva is in training richting het volgende schaatsseizoen, maar neemt tussendoor ook de tijd om haar familie te zien. Zondag was het tijd voor broer/zus-dag.

Leerdam zat dit voorjaar lange tijd in Amerika bij haar vriend Jake Paul. Eerder deze maand keerde ze terug naar Nederland waar ze bekendmaakte zonder team verder te gaan. Haar contract bij Jumbo werd niet verlengd en ze besloot dat het beter was om zich solo te gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Daarbij heeft ze wel de steun van haar familie. Zo ging ze eerder al op stap met haar twee zussen:

Dit weekend was het tijd om op pad te gaan met broer Kjeld. De twee gingen het water op met een bootje en lunchten samen. Daarvoor moest de boot wel even 'geparkeerd' worden. En die taak lag bij de 1000 meter specialiste. En die bleek dat prima te kunnen: "Ik vind het niet normaal dat ik dit gedaan heb", zegt ze lachend bij de beelden. Ook haar broer is onder de indruk, getuige de twee duimen die hij opstak.

'Het kon ook niet anders'

Voor hun vader kwam het niet als een verrassing, lezen we. "Papa vijf uur later: 'Het kon ook niet anders, anders moest Kjeld het doen'." Het vertrouwen in de vaarkunsten van haar broer is blijkbaar niet al te groot binnen de familie, al zet Jutta er wel heel veel smileys bij. Hoewel het weer na de lunch snel omsloeg, hebben de twee zich toch prima vermaakt.

Jutta Leerdam en haar broer vermaken zich prima op het water. © Instagram Jutta Leerdam

'Dansen alsof er niemand kijkt'

Op Tiktok laat Leerdam zien hoe ze zich voorbereid op haar trainingen en heeft ze meteen een tip vol al haar volgers: "Vergeet niet om voor je gaat sporten even te dansen alsof er niemand kijkt." Hieronder zie je hoe dat er uitziet.