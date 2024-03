'Soms het gevoel dat ik niks toevoegde': assistent van Jillert Anema verlaat AH-Zaanlander

Jillert Anema is een belangrijke assistent-coach kwijt bij schaatsteam AH-Zaanlander. De excentrieke trainer ziet Henk Hospes stoppen. "Op deze manier deed ik mezelf tekort", zegt Hospes over zijn besluit.

Hij was jarenlang onderdeel van het kwartet trainers bij Zaanlander. Met Anema, Arjan Samplonius en Daan Breeuwsma vormde hij het succesvolle team rondom schaatsers als Marijke Groenewoud en Irene Schouten. Maar van de trainers had Hospes misschien wel het kleinste takenpakket: "Ik was met name gevraagd de thuisblijvers die de World Cups niet haalden, te begeleiden op de langebaan. Daarnaast hielp ik de geblesseerden weer terug op niveau te laten komen", omschrijft Hospes z'n taken. Daar haalde hij geen voldoening meer uit, zegt hij tegen schaatsen.nl.

'Ik wil er graag toe doen'

“Ik heb met tevredenheid gewerkt, alleen wil ik meer mijn eigen ding kunnen doen, meer voldoening uit mijn werk halen. Soms had ik het idee dat ik wel bij een training was geweest, maar niets had toegevoegd. Dat is jammer. Ik wil er graag toe doen", zegt de 67-jarige Fries teurgblikkend op afgelopen seizoen. Ook al heeft hij wel wát voldoening gehaald uit zijn werk. Bijvoorbeeld met het begeleiden van Melissa Wijfje. De schaatsster worstelde jaren met een ziekte die de druk op haar beenspieren te groot maakte. Op de World Cup in Quebec haalde ze haar eerste medaille (brons) in jaren.

Henk Hospes begeleidde Melissa Wijfje intensief en zag haar brons winnen op de World Cup in Quebec. ©Pro Shots

'Ik wil meer kunnen bijdragen'

“Dat Melissa in Québec weer een derde plek haalde in de World Cup, deed mij ontzettend goed. Ook het herstel van Ids Bouma gaf mij voldoening. Alleen wil ik meer kunnen bijdragen. Meer invloed uitoefenen. Op deze manier deed ik mezelf tekort.”

Diep respect

Hospes wil duidelijk maken dat hij van Anema en de rest van de ploeg niet weg hoefde. 'Ze' wilden hem er graag bij houden, maar begrijpen ook zijn keuze, legt Hospes uit. Hij heeft diep respect voor wat Anema en Samplonius doen bij AH-Zaanlander. "Als je ziet hoe Marijke Groenewoud gegroeid is en wat Irene Schouten heeft gedaan, en Marijke nu kan overnemen. De andere meiden die aan de deur kloppen. En hoe Jillert in de marathon de meesterzetten kan uitvoeren. Hij blijft een meester in het bedenken van de tactiek. Die man draait al zo lang mee op dit niveau, hij weet waar hij over praat.”