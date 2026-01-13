Koen Verweij zal niet met veel plezier terugdenken aan de naam Zbigniew Bródka. De onbekende Pool hield hem op 15 februari 2014 van olympisch goud af op de Winterspelen in Sochi. Het verschil: drie duizendsten. "Ik vind het een van de meest pijnlijke medailles ooit", aldus oud-schaatser Erben Wennemars.

Terug naar die beruchte dag in de schaatsgeschiedenis. Op voorhand is Shani Davis de grote favoriet voor de 1500 meter. Niet gek gezien zijn palmares. De Amerikaan heeft op dat moment meerdere wereldtitels op zak op de schaatsmijl, evenals twee zilveren olympische medailles (2006 en 2010). Ook de namen van Verweij en Markt Tuitert (vier jaar eerder nog olympisch kampioen) worden genoemd.

Maar het is de onbekende Poolse brandweerman Zbigniew Bródka die er verrassend met het goud vandoor gaat. Zijn tijd: 1.45,00. De tijd van Verweij: 1.45,00. Dus wordt er gekeken naar duizendsten. Daarin blijkt Bródka drie duizendsten sneller. Met een gezicht als een oorwurm neemt Verweij later het olympisch zilver in handen.

'Echt super pijnlijk'

"Hoe zou het eigenlijk zijn met Koen Verweij?", vraagt Sebastian Timmerman zich hardop af in de NOS Schaatspodcast. "Ik zag op zijn Instagram nog een Hyrox-wedstrijd voorbij komen. Ben jij hem nog tegen gekomen Erben?" Van Wennemars is bekend dat hij verslaafd is aan die sport. "Hij was toen beter", zegt de oud-schaatser over Verweij.

"Ik vind het een van de meest pijnlijke medailles die ik ook gezien heb. Hij was drieduizendsten langzamer. Drieduizendsten! Op de 1500 meter…", verzucht Wennemars. "Tegen een man, gewoon een brandweerman uit Polen. We kenden hem niet. Als hij nou verloren had van Shani Davis, de beste 1500 meter-rijder ter wereld", stelt Wennemars.

Dat Brodka in dat jaar een wereldbeker won, gaat er bij Wennemars niet in. "Hou toch op! Je wil verliezen van iemand groots", countert hij. "Het leven van Koen Verweij had er heel anders uitgezien als hij drieduizendsten sneller was. Dan was hij gewoon olympisch kampioen geworden", concludeert Wennemars. "Echt bizar hoe hij daar die 1500 meter verloren heeft. Echt super pijnlijk."

Vroeg gestopt

Later die Spelen won Verweij toch nog olympisch goud, samen met Sven Kramer en Jan Blokhuijsen. Vier jaar later in PyeongChang deed hij nogmaals mee, toen pakte hij nog twee bronzen plakken. In 2022 op 31-jarige leeftijd zette Verweij wegens fysiek malheur al vroeg een punt achter zijn carrière.

